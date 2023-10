Der undichte Kern der Erde: Das Geheimnis von Helium-3 enthüllen

Eine bahnbrechende Entdeckung auf der kanadischen Baffininsel hat Licht auf ein verwirrendes Geheimnis rund um den Erdkern geworfen. Wissenschaftler haben ein Austreten von Helium, insbesondere Helium-3, in Vulkangesteinen festgestellt, was darauf hindeutet, dass seit über tausend Jahren Edelgase aus dem Erdkern entweichen. Das Vorhandensein von Helium-3 ist besonders faszinierend, da es im interstellaren Raum häufiger vorkommt als auf der Erde.

Im Gegensatz zu seinem Gegenstück Helium-4, das auf unserem Planeten reichlich vorhanden ist, ist Helium-3 selten. Daher überraschte die Häufigkeit dieses seltenen Isotops die Forscher. Die in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichten Ergebnisse legen nahe, dass große Mengen Helium-3 aus tieferen Quellen stammen und nicht durch die Atmosphäre verunreinigt werden. Diese Entdeckung stellt frühere Annahmen über die Knappheit von Helium-3 auf der Erde in Frage.

Der leitende Studienautor Forrest Horton, außerordentlicher Wissenschaftler in der Abteilung für Geologie und Geophysik der Woods Hole Oceanographic Institution, erklärte, dass Helium-3 im Weltraum verloren geht, weil es selten ist und nicht in nennenswerten Mengen produziert oder dem Planeten zugeführt wird. Während sich der Gesteinsteil der Erde bewegt und konvektioniert, wird während der Abkühlungsphase Helium-3 freigesetzt, das in die Atmosphäre und schließlich in den Weltraum entweicht.

Die Mischung beider Heliumisotope im Vulkangestein weist darauf hin, dass das Vorhandensein von Helium-3 nicht auf Kontamination oder kürzliche Wechselwirkungen zurückzuführen ist. Stattdessen ist es ein Zeichen seiner antiken Herkunft. Der größte Teil des Heliums auf der Erde hätte sich im Laufe von Milliarden Jahren verflüchtigen sollen, aber das Fortbestehen von Helium-3 deutet darauf hin, dass es Taschen im Erdmantel gibt, die ihr Helium noch nicht freigesetzt haben, oder dass es sich um eine langsam austretende Reserve handelt.

Diese Entdeckung stützt auch die Theorie, dass unser Planet aus einem Sonnennebel, einer kollabierenden Gas- und Staubwolke, entstanden ist. Diese Gase, die möglicherweise aus dem Sonnennebel während der Entstehung des Sonnensystems stammen, sind in der Erde besser erhalten als bisher angenommen. Die Implikation hoher 3He/4He-Messungen eröffnet neue Wege zum Verständnis der Entstehung und Entwicklung unseres Planeten.

