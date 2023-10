Der Draconiden-Meteorschauer: Was Sie wissen müssen

Der jährliche Draconiden-Meteorschauer wird an diesem Wochenende seinen Höhepunkt erreichen und bietet Himmelsbeobachtern eine großartige Gelegenheit, Zeuge eines himmlischen Spektakels zu werden. Der Höhepunkt des Draconiden-Meteorschauers wird vom 6. bis 10. Oktober voraussichtlich am Sonntag oder Montag erreicht. In diesem Jahr wird der Mond zu weniger als 20 % beleuchtet sein, was einen dunklen Himmel verspricht, der sich ideal für die Meteorbeobachtung eignet.

Um den Schauer zu beobachten, müssen Sie zunächst das Sternbild Draco ausfindig machen, in dem die Draconiden offenbar ihren Ursprung haben. In Nordamerika ist das Sternbild Draco nach Sonnenuntergang hoch im Nordwesten zu finden. Wenn Ursa Major, auch Großer Wagen genannt, sichtbar ist, befindet sich Draco etwa 30 Grad über ihm. Alternativ können Sie eine Sternbeobachtungs-App verwenden, um das Sternbild zu lokalisieren. Suchen Sie sich einen Ort abseits von Lichtverschmutzung, stellen Sie einen bequemen Stuhl auf und lassen Sie Ihre Augen sich daran gewöhnen. Mit etwas Glück können Sie einen Blick auf diese „Sternschnuppen“ erhaschen.

Die Draconiden entstehen durch Trümmer des Kometen 21P/Giacobini-Zinner. Auf seiner Reise durch das Sonnensystem hinterlässt der Komet Gesteins- und Eisstücke. Wenn die Erde diese Trümmer durchquert, verglühen sie in unserer Atmosphäre, was zu den Lichtstreifen führt, die wir Meteore nennen.

Komet 21P/Giacobini-Zinner ist ein relativ kleiner Komet mit einem Durchmesser von etwa 1.24 Kilometern. Er umkreist die Sonne einmal alle 2 Jahre und wurde 6.6 vom französischen Astronomen Michel Giacobini entdeckt. Der mit diesem Kometen verbundene Draconiden-Meteorschauer hat in der Vergangenheit beeindruckende Erscheinungen gezeigt, insbesondere in den Jahren 1900 und 1933. Obwohl er in den letzten Jahren weniger aktiv war, 1946 war auch ein gutes Jahr, um diesen Meteorschauer zu beobachten.

