Wissenschaftler entdecken neue Einblicke in die Geschichte des Goldes

Wissenschaftler der Yale University und des Southwest Research Institute (SRI) haben eine bedeutende Entdeckung über die Entstehung von Gold und anderen Edelmetallen gemacht. Die Forscher unter der Leitung von Professor Jun Korenaga von der Yale Faculty of Arts and Sciences haben ihre Ergebnisse in einer Studie vorgestellt, die in den Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlicht wurde.

Die Studie liefert Antworten auf seit langem bestehende Fragen darüber, wie Gold und Platin in flache Taschen im Erdmantel gelangten, anstatt tief in den Erdkern zu versinken. Darüber hinaus gibt die Forschung Aufschluss über den Prozess der Planetenentstehung im Universum.

Traditionell wurde angenommen, dass sich Edelmetalle auf der Erde ablagerten, nachdem der Planet vor Milliarden von Jahren mit mondgroßen Körpern im Weltraum kollidierte. Der genaue Prozess der Aufnahme dieser Metalle blieb jedoch ein Rätsel. Insbesondere Gold und Platin sind äußerst „siderophile“ Elemente, das heißt, sie werden vom Eisen angezogen. Auf dieser Grundlage erwarteten Wissenschaftler, dass sich diese Metalle im metallischen Kern der Erde und nicht in der Nähe der Oberfläche ansammeln.

Korenaga und sein Team entwickelten eine neue Theorie, die sich um eine „vorübergehende“ Region im Erdmantel dreht. Diese Region, in der der flache Teil des Erdmantels schmilzt, während der tiefere Teil fest bleibt, verfügt über einzigartige Eigenschaften, die herunterfallende Metallbestandteile wirksam einfangen können. Es gibt sie langsam an den Rest des Erdmantels ab. Die Forscher glauben, dass dieser Abgabeprozess noch andauert und dass Überreste der Übergangsregion als geophysikalische Anomalien im tiefen Mantel angesehen werden können.

Die Ergebnisse liefern nicht nur Einblicke in die geologische und physikalische Entwicklung der Erde, sondern offenbaren auch die bedeutenden Zeitskalen, die bei der Entstehung des Planeten eine Rolle spielen. Die Dynamik der transienten Mantelregion vollzieht sich innerhalb eines kurzen Zeitraums, etwa eines Tages, doch ihr Einfluss auf die Entwicklung der Erde dauert Milliarden von Jahren an.

Die Forschung wurde von der NASA und der National Science Foundation finanziert.

