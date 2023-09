Erstaunliches neues Mosaik des Shackleton-Kraters enthüllt potenzielles Wassereisreservoir

Wissenschaftlern ist eine Meisterleistung gelungen, indem sie ein Mosaikbild des Shackleton-Kraters erstellt haben, das die permanent beschatteten Regionen (PSRs) des Mondes zeigt. Dieses atemberaubende Mosaik wurde durch die Zusammenarbeit der Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO)-Kamera der NASA und der ShadowCam des Korea Aerospace Research Institute (KARI) ermöglicht, die jeweils einzigartige Fähigkeiten zur Erfassung der unerforschten Gebiete der Mondoberfläche bieten.

Der Shackleton-Krater am Südpol des Mondes liegt seit Milliarden von Jahren in völliger Dunkelheit, was ihn zu einer interessanten Region für Untersuchungen macht. Wissenschaftler sind fasziniert von der Möglichkeit, dass sich in seinen Tiefen Wassereis angesammelt hat, das als potenzielle Ressource für zukünftige Mondmissionen dienen könnte.

Die mit Schmal- und Weitwinkelobjektiven ausgestattete LRO-Kamera liefert seit über einem Jahrzehnt hochauflösende Bilder des Mondes. In Bereichen ohne direkte Sonneneinstrahlung können jedoch keine Bilder aufgenommen werden. Diese Einschränkung wird durch ShadowCam überwunden, die über eine 200-mal höhere Lichtempfindlichkeit als die LRO-Kamera verfügt und es ihr ermöglicht, bisher ungesehene Details sichtbar zu machen, indem sie das reflektierte Sonnenlicht von den geologischen Merkmalen des Mondes oder dem Erdschein erfasst.

Durch die Kombination der von beiden Kameras aufgenommenen Bilder zeigt das Mosaik des Shackleton-Kraters seine sonnenbeschienenen Flanken und Ränder, die von der LRO-Kamera erfasst wurden, sowie die unbeleuchteten Innenwände und den unbeleuchteten Boden, die von ShadowCam sichtbar gemacht wurden.

Der Shackleton-Krater und andere Mond-PSRs haben aufgrund ihres Potenzials, Wassereis zu beherbergen, großes Interesse bei Wissenschaftlern und Ingenieuren geweckt. Die Etablierung einer In-situ-Ressourcennutzung durch den Abbau von Wassereis auf dem Mond könnte die Kosten von Nachschubmissionen erheblich senken und wichtige Ressourcen für zukünftige bemannte Weltraummissionen bereitstellen.

Der Shackleton-Krater, benannt nach dem Antarktisforscher Sir Ernest Shackleton, hat einen enormen wissenschaftlichen Wert und wird im Rahmen der kommenden Artemis-Missionen der NASA weiter erforscht. Ziel dieser Missionen ist es, Menschen auf der Mondoberfläche zu landen, insbesondere im Jahr 2025 zum Südpol.

Die bestehende Debatte über das Vorhandensein von Wassereis im Shackleton-Krater bleibt bestehen, aber das Mosaikbild eröffnet neue Möglichkeiten für Erkundungen und wissenschaftliche Untersuchungen. Die PSRs des Mondes, einschließlich der 324 bekannten Regionen ab 2019, bieten einen Einblick in die geologische Geschichte und Entwicklung des Mondes.

Quellen: NASA, Wissenschaft, Icarus