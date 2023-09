Die Überlebensstrategie der Schneefliegen: Selbstamputation bei Minustemperaturen

Forscher der University of Washington haben eine faszinierende Entdeckung über die Überlebensstrategie von Schneefliegen gemacht. Diese flugunfähigen Kranichfliegen, die in kalten Umgebungen leben, haben die Fähigkeit, ihre gefrorenen Gliedmaßen selbst zu amputieren, um Minustemperaturen auszuhalten. Die in Current Biology veröffentlichte Studie mit dem Titel „Snow flies self amputate freezing limbs to sustainable behaviour at minus temperatures“ befasst sich mit diesem extremen Phänomen.

Im Gegensatz zu den meisten Insekten, die bei Minustemperaturen handlungsunfähig werden, können Schneefliegen auch bei Temperaturen von bis zu -10 °C aktiv bleiben. Bürgerwissenschaftler wie Skifahrer und Bergsteiger sammelten die Schneefliegen aus abgelegenen Alpenregionen des pazifischen Nordwestens. Von den 256 gesammelten erwachsenen Schneefliegen fehlten 20 % bereits ein oder mehrere Beine.

Mithilfe von Wärmebildern stellten die Forscher fest, dass Schneefliegen mit einer durchschnittlichen Körpertemperatur von -7 °C laufen konnten. Bei solch niedrigen Temperaturen bilden sich in ihren Körperflüssigkeiten, beginnend an den Extremitäten, Eiskristalle. Um diese Kristallisation zu überleben, amputieren Schneefliegen schnell ihre Beine, bevor das Eis ihre lebenswichtigen Organe erreichen kann. Die Amputation erfolgt an der Verbindung zwischen Femur und Trochanter.

Die Selbstamputationsreaktion kann durch thermosensorische Neuronen ausgelöst werden, die Temperaturänderungen während der Eiskristallisation erkennen. Während bei anderen Kranichfliegen eine Selbstamputation als Reaktion auf die Bedrohung durch Raubtiere häufig vorkommt, reagieren Schneefliegen nicht auf mechanische Reize. Stattdessen werden ihnen als Überlebensmechanismus die Beine amputiert.

Das Leben in extremen Lebensräumen bietet Vorteile für Schneefliegen. Ihr Lebensraum ist weitgehend frei von Fressfeinden und ermöglicht so eine ungestörte Eiablage. Es wurde sogar beobachtet, dass sich Schneefliegen über längere Zeiträume offen auf der Schneeoberfläche paarten. Allerdings ist die Zukunft der Schneefliegen aufgrund des vom Menschen verursachten Klimawandels ungewiss. Der durch den Klimawandel verursachte Verlust der Schneedecke am Ende des Winters wird sich auf die thermischen Bedingungen und das Überleben der Schneefliegen auswirken und möglicherweise zu deren Aussterben führen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Selbstamputation von Schneefliegen eine unglaubliche Anpassung ist, die es ihnen ermöglicht, bei Temperaturen unter Null zu überleben. Allerdings ist ihre Existenz durch den Klimawandel und den Verlust ihrer natürlichen Lebensräume bedroht.

Quellen:

– Dominic Golding et al., „Schneefliegen amputieren sich selbst gefrorene Gliedmaßen, um ihr Verhalten bei Minustemperaturen aufrechtzuerhalten“, Current Biology (2023). DOI: 10.1016/j.cub.2023.09.002

– Zitat: Die gruselige Geschichte von Schneefliegen, Selbstamputation, Überleben und sicherem Tod (2023, 28. September), abgerufen am 28. September 2023 von [Quellen-URL]