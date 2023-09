Eine andere Perspektive: Ist das Universum kleiner als wir denken?

Laut einer neuen Studie könnte das beobachtbare Universum tatsächlich das meiste sein, was es gibt. Während die meisten Kosmologen glauben, dass unsere beobachtbare Ecke des Universums nur ein kleiner Teil einer weitaus größeren oder sogar unendlichen Schöpfung ist, argumentiert diese Studie anders.

Ein Grund, warum Wissenschaftler lange glaubten, das Universum sei groß, liegt in der Verteilung der Galaxienhaufen. Wenn sich das Universum nur auf das erstrecken würde, was wir sehen können, würden Galaxien außerhalb unserer beobachtbaren Reichweite nicht durch die Gravitationskräfte zu uns gezogen werden, wodurch ein asymmetrisches Clustermuster entstehen würde. Allerdings gruppieren sich Galaxien im gesamten sichtbaren Universum gleichmäßig in großem Maßstab, was auf Homogenität und Isotropie hindeutet.

Die Raumzeit weist auch auf ein größeres Universum hin. Wenn die Raumzeit nicht flach wäre, wäre unsere Wahrnehmung entfernter Galaxien verzerrt, sodass sie entweder viel größer oder kleiner erscheinen würden, als sie tatsächlich sind. Die Tatsache, dass entfernte Galaxien aufgrund der kosmischen Expansion nur geringfügig größer erscheinen, legt nahe, dass der Kosmos mindestens 400-mal größer sein muss als das beobachtbare Universum.

Darüber hinaus gibt der kosmische Mikrowellenhintergrund, der einem nahezu perfekten schwarzen Körper ähnelt, ein Rätsel ab. Abgesehen von kleinen Temperaturschwankungen ist es gleichmäßiger als es sein sollte. Um dies zu erklären, haben Astronomen eine frühe kosmische Inflation kurz nach dem Urknall vorgeschlagen. Wenn dieses Modell korrekt ist, könnte das Universum etwa 10^26 Mal größer sein als das, was wir beobachten können.

Diese neue Studie untersucht jedoch die Stringtheorie und die Idee des „Sumpflandes“. Die Stringtheorie, eine Sammlung mathematischer Methoden, hilft bei der Entwicklung komplexer physikalischer Modelle. Einige Modelle der Stringtheorie sind vielversprechender als andere, wobei einige mit der Quantengravitation kompatibel sind und andere nicht. Die meisten Modelle der inflationären Stringtheorie fallen ins „Sumpfland“, was darauf hindeutet, dass sie nicht erfolgsversprechend sind.

Die Forscher dieser Studie schlagen die Idee höherdimensionaler Strukturen innerhalb der Stringtheorie vor, um das Universum ohne frühe kosmische Inflation zu erklären. Dieser Ansatz ermöglicht ein Universum, das nur hundert- oder tausendmal größer ist als das, was wir beobachten können. Obwohl diese Studie eine andere Perspektive darstellt, sind weitere Untersuchungen und Beobachtungen erforderlich, um diese Ergebnisse zu bestätigen oder in Frage zu stellen.

