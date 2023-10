Der größte jemals aufgezeichnete Sonnensturm wurde in neuen Forschungsergebnissen enthüllt

Wissenschaftler haben kürzlich Beweise für den größten jemals aufgezeichneten Sonnensturm entdeckt, der auch als „Miyake-Ereignis“ bekannt ist und sich vor etwa 14,300 Jahren ereignete. Diese extremen Sonnenstürme können erhebliche Schäden an unseren Strom- und Kommunikationsnetzen verursachen und möglicherweise zu lang anhaltenden Stromausfällen führen.

In „Philosophical Transactions A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences“ der Royal Society veröffentlichte Forschungsergebnisse unterstreichen die Gefahren, die von diesen Sonnenstürmen ausgehen. Tim Heaton, Professor für Angewandte Statistik an der University of Leeds, warnt davor, dass diese Stürme Transformatoren in Stromnetzen dauerhaft beschädigen könnten, was zu monatelangen, weit verbreiteten Stromausfällen führen könnte. Der neu identifizierte Sturm ist der größte jemals gefundene Sturm und etwa doppelt so groß wie zuvor identifizierte Ereignisse.

Diese Entdeckung gibt Anlass zur Sorge hinsichtlich der Anfälligkeit unserer aktuellen Stromnetze. Im Jahr 1989 verursachte ein koronaler Massenauswurf (CME) aus der Sonne einen großen Stromausfall in Quebec, Kanada, der 12 Stunden lang Millionen Menschen betraf. Die Forscher gehen davon aus, dass ein Miyake-ähnliches Ereignis noch verheerender wäre und die möglichen Folgen weitaus länger andauern würden.

Das Carrington-Ereignis im Jahr 1859, der stärkste direkt beobachtete Sonnensturm, führte dazu, dass weltweite Telegrafenleitungen Funken schlugen und Telegrafenbüros in Brand steckten. Ein Ereignis vom Typ Miyake wäre jedoch etwa zehnmal stärker und schädlicher.

Glücklicherweise untersuchen Raumfahrtagenturen wie die NASA aktiv die Sonne, um ihr Verhalten besser zu verstehen. Die von der NASA ins Leben gerufene Parker Solar Probe soll wertvolle Daten für die Vorhersage von Sonnenauswürfen liefern und so eine verbesserte Vorbereitung und Abhilfemaßnahmen ermöglichen.

Es ist von entscheidender Bedeutung, sich der potenziellen Risiken im Zusammenhang mit Sonnenstürmen bewusst zu sein und weiterhin in Forschung und Infrastruktur zu investieren, um sich vor ihren schädlichen Auswirkungen auf unsere modernen technologischen Systeme zu schützen.

