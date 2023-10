Der Niedergang der atlantischen meridionalen Umwälzzirkulation: Die Folgen verstehen

By

Die thermohaline Zirkulation, die aus verschiedenen Strömungen und Wassermassen besteht, spielt eine entscheidende Rolle bei der Verteilung von Wärme, Salzgehalt und Nährstoffen in den Weltmeeren. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Zirkulation ist die Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC), die für die Wärmeverteilung von den Tropen nach Norden und die Aufrechterhaltung eines ausgeglichenen Klimas verantwortlich ist. Jüngste Untersuchungen der dänischen Wissenschaftler Peter Ditlevsen und Susanne Ditlevsen deuten jedoch darauf hin, dass die AMOC zurückgeht und bis Mitte des Jahrhunderts möglicherweise stillgelegt wird, was schwerwiegende Folgen für unseren Planeten haben wird.

Die mögliche Schließung des AMOC könnte zu einem Anstieg des Meeresspiegels, einer globalen Erwärmung, Veränderungen in Meeresökosystemen, einer beeinträchtigten Ernährungssicherheit und einem erhöhten Säuregehalt der Ozeane führen. Europa könnte einer massiven Abkühlung ausgesetzt sein, während es in den tropischen Regionen zu einer Überhitzung kommen könnte. In verschiedenen Teilen der Welt würde es zu Dürren und Überschwemmungen kommen. Obwohl das Papier Kontroversen ausgelöst hat, stimmt es mit dem wissenschaftlichen Konsens überein, dass die AMOC empfindlich auf den Klimawandel reagiert und im Laufe der geologischen Zeit Schwankungen unterworfen war.

Neben der AMOC kommt es auch bei anderen Meeresströmungen und Zirkulationsmustern zu Verschiebungen. Der Agulhas-Strom im Südindischen Ozean schwächt sich aufgrund von Veränderungen in der Wärme- und Süßwasserverteilung ab, während sich El Niño-Ereignisse im Pazifischen Ozean verstärken. Die Forschung der Ditlevsens konzentriert sich in erster Linie auf die Meeresoberflächentemperaturen und vernachlässigt dabei andere Faktoren, die sich auf die Abschaltung des AMOC auswirken könnten, wie etwa der Kohlendioxidgehalt und der Zustand der Tiefenwasserbildung. Wissenschaftler sind sich einig, dass die AMOC zwar schwächer wird, eine vollständige Abschaltung jedoch in diesem Jahrhundert unwahrscheinlich ist.

Es ist wichtig zu beachten, dass sich die Meeresströmungen und die Zirkulation im Laufe der Zeit verändert haben, wobei die AMOC als Reaktion auf kältere oder wärmere Perioden zunimmt und abnimmt. Frühere Untersuchungen deuten darauf hin, dass die AMOC während des letzten glazialen Maximums, einer Zeit mit unterschiedlichen klimatischen Bedingungen, schwächer wurde oder zum Erliegen kam.

Trotz der Kontroversen um das Papier dient es als wertvoller Ausgangspunkt für Diskussionen über die Zukunft der AMOC. Es bietet einen Zeitplan für eine mögliche Abschaltung zwischen 2025 und 2095 und regt zu weiteren Untersuchungen und der Entwicklung von Szenarien und Modellen an. Die Vertiefung unseres Verständnisses des AMOC-Systems wird die politische Entscheidungsfindung beeinflussen und dazu beitragen, die möglichen Folgen seines Niedergangs abzumildern.

