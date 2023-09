Können Mäuse ein neues Lied lernen?

By

Jahrelang glaubten Forscher, dass Mäusegesänge instinktiv und festgelegt seien. Im Jahr 2012 führte jedoch ein Team von Neurobiologen der Duke University ein Experiment durch, um diese Annahme zu überprüfen. Die Forscher machten fünf Mäuse chirurgisch taub und verglichen ihre Lieder mit denen hörender Mäuse. Sie fanden heraus, dass die Lieder gehörloser Mäuse schlechter und nicht mehr wiederzuerkennen waren, was darauf hindeutet, dass die Fähigkeit, sich selbst und andere zu hören, für den Gesang einer Maus von entscheidender Bedeutung ist.

Dieses Experiment lieferte Hinweise auf den Ursprung der Sprache, die lange Zeit als „das schwierigste Problem der Wissenschaft“ galt. Während das Erlernen der Stimme bei Arten wie Singvögeln und Walen beobachtet wurde, glaubten Wissenschaftler, dass diese Fähigkeiten nichts mit der menschlichen Sprache zu tun hatten. Die Entdeckung des Stimmlernens bei Mäusen deutete darauf hin, dass sprachkritische Fähigkeiten auf einem Kontinuum existieren könnten.

Andere Erkenntnisse haben die Grenze zwischen menschlicher und tierischer Kommunikation weiter verwischt. Untersucht wurden Schildkröten, die Geräusche erzeugen und auf sie reagieren, Korallenlarven, die gesunde Riffe hören können, und Pflanzen, die Geräusche wahrnehmen können. Diese Entdeckungen legen nahe, dass Absicht und Bedeutung in nichtmenschlichen Lauten zu finden sind, was auf die Entstehung regelbasierter Strukturen in der Sprache hinweist.

Seit Jahrhunderten gilt die Sprache als einzigartiges Merkmal des Menschen, das uns von anderen Spezies unterscheidet. Dieser Glaube hat unsere Herrschaft über Tiere gerechtfertigt und die Entwicklung der Sprache zu einem Mysterium gemacht. Experten aus den Bereichen Linguistik, Biologie und Kognitionswissenschaft vermuten jedoch nun, dass die Sprache über verschiedene Arten hinweg gemeinsame Komponenten gehabt haben könnte, was Aufschluss über das Innenleben von Tieren und unsere eigene Evolutionsgeschichte geben könnte.

Quelle: Die New York Times

Definitionen:

– Gesangslernen: Die Fähigkeit, durch Nachahmung und Übung Laute zu erlernen und zu erzeugen.

– Sonogramm: Eine visuelle Darstellung des Klangs, die die Frequenz und Intensität verschiedener Komponenten zeigt.

– Neurobiologe: Ein Wissenschaftler, der das Nervensystem und seine Beziehung zum Verhalten untersucht.

– Wale: Meeressäuger, darunter Delfine und Wale.

– Flossenfüßer: Meeressäuger, darunter Robben und Seelöwen.

– Vorderhirn: Der vordere Teil des Gehirns, verantwortlich für höhere kognitive Funktionen.

– Überflutete Landbrücke: Eine Landverbindung zwischen zwei Landmassen, die aufgrund des steigenden Meeresspiegels unter Wasser liegt.