Studienergebnisse zeigen, dass Fruktose ein „Überlebensschalter“ im Zusammenhang mit Fettleibigkeit ist

By

Forscher des Anschutz Medical Campus der University of Colorado haben Fruktose als einen zentralen Faktor bei der Entstehung von Fettleibigkeit identifiziert. In einer kürzlich in Philosophical Transactions veröffentlichten Studie untersuchen sie die genaue Rolle von Fruktose bei der Gewichtszunahme und ihren Zusammenhang mit Krankheiten wie Diabetes und Fettlebererkrankungen.

Fruktose, die in der westlichen Gesellschaft hauptsächlich in Form von Haushaltszucker und Maissirup mit hohem Fruchtzuckergehalt konsumiert wird, trägt bekanntermaßen zur Fettleibigkeit bei. Diese Studie liefert jedoch ein umfassendes Argument dafür, wie Fruktose zu Fettleibigkeit und Stoffwechselproblemen führt. Die Forscher schlagen vor, dass Fruktose als „Überlebensschalter“ fungiert und Treibstoff speichert, falls die Ressourcen knapp werden.

Die Studie zeigt, dass Fruktose die Nahrungsaufnahme stimuliert und den Energiestoffwechsel im Ruhezustand senkt, ähnlich wie ein Tier sich auf den Winterschlaf vorbereitet. Darüber hinaus schädigt es die Mitochondrien und kann zu Erkrankungen wie erhöhtem Blutdruck, Insulinresistenz und Fettleber führen. Die Gabe von Fruktose führt nachweislich zu Gewichtszunahme und Stoffwechselstörungen.

Durch die Untersuchung der Auswirkungen von Fruktose auf Gewichtszunahme und Stoffwechselprobleme haben die Forscher eine neue Hypothese aufgestellt, die die spezifische Rolle von Fruktose bei der Entstehung von Fettleibigkeit hervorhebt. Diese Hypothese stützt sich auf die Erfahrungen unserer Vorfahren und Tiere im Winterschlaf, um zu verstehen, wie sich Fruktose auf unseren Körper auswirkt.

Diese Studie liefert wertvolle Erkenntnisse über die schädlichen Auswirkungen von Fruktose auf unsere Gesundheit und betont die Notwendigkeit, seinen Konsum einzuschränken. Durch das Verständnis der Mechanismen, durch die Fruktose zu Fettleibigkeit und Stoffwechselerkrankungen beiträgt, können Forscher gezielte Interventionen entwickeln, um diese Erkrankungen in Zukunft zu verhindern und zu behandeln.

Quelle:

„Die Fruktose-Überlebenshypothese bei Fettleibigkeit“ von Richard J. Johnson, Miguel A. Lanaspa, L. Gabriela Sanchez-Lozada, Dean Tolan, Takahiko Nakagawa, Takuji Ishimoto, Ana Andres-Hernando, Bernardo Rodriguez-Iturbe und Peter Stenvinkel, 24. Juli 2023, Philosophische Transaktionen der Royal Society B Biological Sciences. DOI: 10.1098/rstb.2022.0230