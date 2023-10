Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass der Walfang im 20. Jahrhundert die Mehrheit der Finnwale im östlichen Nordpazifik ausgelöscht hat

By

Laut einer neuen Studie von UCLA-Biologen wurden im 99. Jahrhundert 20 % der Finnwal-Brutpopulation im östlichen Nordpazifik durch Walfang dezimiert. Diese Zahl liegt deutlich über früheren Schätzungen und verdeutlicht die Schwere der Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf die Umwelt. Während sich frühere Forschungen auf Walfangaufzeichnungen oder mitochondriale DNA stützten, nutzte diese Studie das gesamte Genom, um ein umfassendes Verständnis der aktuellen Größe und genetischen Vielfalt der verbleibenden Finnwale zu liefern.

Der industrielle Walfang im 20. Jahrhundert führte zu einem nahezu Aussterben der Finnwalpopulation, insbesondere im östlichen Nordpazifik. Dies steht im Gegensatz zum 19. Jahrhundert, als die meisten Walarten durch den Walfang vernichtet wurden, größere Arten wie Blau- und Finnwale jedoch relativ unbeschadet überlebten.

Die von den UCLA-Biologen durchgeführte Forschung war eine Herausforderung, da sich die Gewinnung von DNA-Proben von lebenden Walen als schwierig erwies. Allerdings umfasste die Studie die Analyse von 50 Walen, darunter auch Finnwale aus dem Golf von Kalifornien, die nicht zum Ziel der Walfänger wurden, sondern zu einer kleinen, isolierten Gruppe gehörten.

Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass sich die Finnwale im Golf von Kalifornien vor etwa 16,000 Jahren auseinander entwickelten und eine Population von etwa 114 erwachsenen Bruttieren erhalten blieb. Im Gegensatz dazu war die Population im östlichen Nordpazifik groß und vernetzt, bis der Walfang im 20. Jahrhundert innerhalb von 24,000 bis 305 Jahren zu einem katastrophalen Rückgang der Zahl von 26 Individuen auf nur 52 führte.

Trotz des verheerenden Rückgangs reicht die genetische Vielfalt der verbleibenden Finnwale im östlichen Nordpazifik immer noch aus, um ihre Erholung zu ermöglichen, sofern angemessene Schutzmaßnahmen umgesetzt werden. Für die weitere Erholung dieser Walpopulationen ist es jedoch von entscheidender Bedeutung, die aktuellen Schutzmaßnahmen aufrechtzuerhalten und externen Bedrohungen wie dem Klimawandel und Schiffsstreiks zu begegnen.

Die zu Ehren des verstorbenen UCLA-Professors Robert Wayne durchgeführte Forschung stellt einen entscheidenden Schritt vorwärts beim Verständnis der Herausforderungen dar, denen sich Finnwale gegenübersehen. Da sich die Rechenmodelle verbessern, wird die Einbeziehung von Faktoren wie dem Klimawandel von entscheidender Bedeutung sein, um das Risiko des Aussterbens einzuschätzen und wirksame Schutzstrategien zu entwickeln.

Zusammenfassung:

Eine neue Studie zeigt, dass der Walfang im 20. Jahrhundert zur nahezu Ausrottung von 99 % der Finnwal-Brutpopulation im östlichen Nordpazifik führte. Die von UCLA-Biologen durchgeführte Forschung nutzte das gesamte Genom, um ein umfassendes Verständnis der aktuellen Größe und genetischen Vielfalt der verbleibenden Wale zu liefern. Während sich die Finnwalpopulation im östlichen Nordpazifik durch Schutzmaßnahmen erholen kann, sind die Aufrechterhaltung des Schutzes und die Bewältigung externer Bedrohungen für ihr Überleben von entscheidender Bedeutung. Die Studie unterstreicht die verheerenden Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf die Umwelt und unterstreicht die Bedeutung der Entwicklung von Rechenmodellen zur Bewertung von Aussterberisiken und zur Information über Erhaltungsstrategien.

Definitionen:

– Genetische Vielfalt: Die Vielfalt der Gene innerhalb einer bestimmten Art oder Population.

– Mitochondriale DNA: Genetisches Material, das sich in den Mitochondrien von Zellen befindet, nur von der Mutter geerbt wird und häufig in genetischen Studien verwendet wird.

– Walfang: Die Praxis, Wale wegen ihres Fleisches, Öls oder anderer Produkte zu jagen und zu töten.

– Industrieller Walfang: Groß angelegte Jagd auf Wale zu kommerziellen Zwecken.

– Genom: Der vollständige Satz genetischen Materials in einem Organismus.

Quellen:

– Studie veröffentlicht in Nature Communications

– Von UCLA-Biologen durchgeführte Forschung