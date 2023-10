Das Nachglühen einer massiven Kollision enthüllt die mögliche Geburt eines neuen Planeten

By

Astronomen haben eine bahnbrechende Beobachtung eines möglichen Nachleuchtens einer massiven Kollision zweier Riesenplaneten gemacht. Der Stern ASASSN-21qj, der sich 1,800 Lichtjahre von der Erde entfernt befindet, zeigte im Laufe einiger Monate Flackern und Veränderungen im sichtbaren Licht. Der Amateurastronom Arttu Sainio bemerkte, dass die Emission von Infrarotlicht des Sterns in den Jahren vor seiner Verdunkelung zugenommen hatte.

Forscher vermuten, dass diese Beobachtungen durch eine katastrophale Kollision zweier Planeten erklärt werden können. Es wird angenommen, dass solche gigantischen Einschläge im Endstadium der Planetenentstehung häufig auftreten und eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der Größe, Zusammensetzung und des thermischen Zustands von Planeten spielen. Direkte Beweise für solche Kollisionen gab es bisher jedoch kaum.

Bei der Kollision wäre eine beträchtliche Energiemenge freigesetzt worden, was zur Überhitzung und Verdampfung von Material der kollidierenden Planeten geführt hätte. Dabei entstand eine heiße, glühende Materialmasse, die um ein Vielfaches größer war als die ursprünglichen Planeten. Das WISE-Weltraumteleskop der NASA beobachtete die Infrarotaufhellung von ASASSN-21qj, obwohl ihm wahrscheinlich der erste Lichtblitz des Einschlags entgangen war.

Mit der Zeit wird der durch die Kollision entstandene ausgedehnte Planetenkörper abkühlen und schrumpfen, bis er schließlich einem neuen Planeten ähnelt. Der Einschlag hätte auch Trümmerwolken erzeugt, von denen einige zu Wolken aus Eis und Bergkristallen kondensierten, die zwischen der Erde und ASASSN-21qj vorbeizogen, was zu einer unregelmäßigen Verdunkelung des Sterns führte.

Basierend auf diesen Beobachtungen schätzen Forscher, dass die an der Kollision beteiligten Planeten ein Vielfaches der Masse der Erde und möglicherweise eine ähnliche Größe wie Neptun hatten. Die Temperatur des Körpers nach dem Aufprall wird auf etwa 700 °C geschätzt, was darauf hindeutet, dass die kollidierenden Körper Elemente mit niedrigen Siedetemperaturen wie Wasser enthielten.

Diese Entdeckung bietet eine einzigartige Gelegenheit, die Geburt einer neuen Welt mitzuerleben und Einblicke in die Entstehung von Planeten zu gewinnen. Weitere Untersuchungen dieses Sternensystems könnten Aufschluss über die Mechanismen geben, die der Planetenentstehung und der Existenz von Eisriesen in entfernten Regionen zugrunde liegen. Die in Nature veröffentlichten Ergebnisse bieten faszinierende Möglichkeiten zum Verständnis der Prozesse, die unser eigenes Sonnensystem formen.

Definitionen:

1. Katastrophale Kollision: Ein hochenergetischer Aufprall zwischen Himmelskörpern.

2. Rieseneinschläge: Kollisionen, die im Endstadium der Planetenentstehung auftreten und die Eigenschaften von Planeten beeinflussen.

3. Infrarotlicht: Elektromagnetische Strahlung mit längeren Wellenlängen als sichtbares Licht, oft verbunden mit Wärme.

4. Eisriesen: Planeten, die hauptsächlich aus flüchtigen Materialien wie Wasser oder Ammoniak bestehen und von einer dicken Gasschicht umgeben sind.

Quellen: The Guardian, Nature