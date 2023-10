Die Geburt eines neuen Planeten: Beobachtung des Nachglühens einer Planetenkollision

Astronomen haben möglicherweise die Nachwirkungen einer massiven Kollision zwischen zwei Riesenplaneten entdeckt, ein Phänomen, das zur Entstehung eines neuen Planeten führen könnte. Diese Beobachtung bietet eine seltene Gelegenheit, die Geburt eines Planeten in Echtzeit mitzuerleben und gibt Aufschluss über den Prozess der Planetenentstehung.

Im Dezember 2021 bemerkten Astronomen ungewöhnliches Flackern eines sonnenähnlichen Sterns, der etwa 1,800 Lichtjahre von der Erde entfernt war. Der als ASASSN-21qj bekannte Stern zeigte über mehrere Monate hinweg Veränderungen im sichtbaren Licht und verschwand zeitweise fast, bevor er wieder seine ursprüngliche Helligkeit annahm. Dieses Verdunkelungsphänomen wird oft auf Material zurückgeführt, das zwischen dem Stern und der Erde wandert.

Es war jedoch ein Amateurastronom namens Arttu Sainio, der auf eine bedeutende Beobachtung hinwies. Er stellte fest, dass zweieinhalb Jahre vor der Verdunkelung des Sterns die Emission von Infrarotlicht von seinem Standort um etwa 4 % zugenommen hatte. Dies warf die Frage auf, ob diese beiden Beobachtungsreihen zusammenhängen und was um ASASSN-21qj geschehen könnte.

In einer in Nature veröffentlichten Studie schlagen Forscher vor, dass die Beobachtungen durch eine katastrophale Kollision zweier Planeten erklärt werden. Rieseneinschläge spielen eine entscheidende Rolle bei der Planetenentstehung und bestimmen deren Größe, Zusammensetzung, thermischen Zustand und Umlaufmuster. Während man davon ausgeht, dass solche Kollisionen für verschiedene Phänomene in unserem Sonnensystem verantwortlich sind, gibt es bisher kaum direkte Hinweise auf anhaltende Rieseneinschläge in der Galaxie.

Den Forschern zufolge hätte die Kollision in den ersten Stunden mehr Energie freigesetzt, als der Stern selbst aussendet. Der Einschlag hätte eine heiße, leuchtende Materialmasse erzeugt, die viel größer als die ursprünglichen Planeten war, was die vom WISE-Weltraumteleskop der NASA beobachtete Infrarotaufhellung erklärt. Der durch die Kollision entstandene ausgedehnte Planetenkörper wird Millionen von Jahren brauchen, um abzukühlen und zu schrumpfen und schließlich einen neuen Planeten zu bilden.

Die Kollision hätte auch Trümmer in verschiedene Umlaufbahnen um den Stern geschleudert, wobei ein Teil davon verdampft wäre und Wolken aus winzigen Eis- und Bergkristallen gebildet hätte. Diese klumpige Materialwolke behinderte das sichtbare Licht des Sterns und verursachte die unregelmäßige Verdunkelung. Die Forscher spekulieren, dass an der Kollision zwei neptunähnliche, eisreiche Welten beteiligt waren.

Die Untersuchung dieses Sternensystems könnte wertvolle Einblicke in den Prozess der Planetenentstehung liefern. Die Forscher schätzen, dass der Körper nach dem Aufprall hundertmal so groß wie die Erde gewesen sein muss, was darauf hindeutet, dass die kollidierenden Planeten ein Vielfaches der Masse der Erde und möglicherweise eine ähnliche Größe wie Uranus und Neptun hatten. Die Temperatur des Körpers nach dem Aufprall wird auf etwa 700 °C geschätzt, was auf das Vorhandensein von Elementen mit niedrigen Siedetemperaturen wie Wasser hinweist.

Weitere Beobachtungen mit Teleskopen wie dem JWST der NASA werden es Wissenschaftlern ermöglichen, die Trümmerwolke zu untersuchen, Partikelgrößen und -zusammensetzungen zu bestimmen, die Chemie des Körpers nach dem Aufprall zu untersuchen und seinen Abkühlungsprozess zu verfolgen. Diese Langzeitbeobachtung wird es Forschern ermöglichen, die Entwicklung des Systems mitzuerleben und unser Verständnis von Rieseneinschlägen und Planetensystemen zu erweitern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entdeckung einer Planetenkollision und die anschließende Entstehung eines neuen Planeten eine einzigartige Gelegenheit bietet, die Geburt einer Welt in Echtzeit mitzuerleben. Diese Beobachtungen werden zu unserem Wissen über Planetenentstehungsprozesse beitragen und wertvolle Einblicke in die Dynamik von Planetensystemen liefern.

Quellen:

– Originalartikel: The Conversation (Creative Commons-Lizenz)

– Bild: Pixabay