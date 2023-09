Der letzte Supermond des Jahres wird am 29. September den Himmel erleuchten

Der letzte Supermond des Jahres wird am Freitag, dem 29. September, den Nachthimmel zieren. Ein Supermond ist ein Phänomen, bei dem der Vollmond größer und heller als gewöhnlich erscheint. Im Vergleich zum schwächsten Mond des Jahres kann er bis zu 14 % größer und 30 % heller sein. Dies liegt daran, dass sich der Mond laut NASA an seinem der Erde am nächsten gelegenen Punkt befindet, der als Perigäum bezeichnet wird.

Das Besondere an diesem bevorstehenden Supermond ist, dass er mit dem Erntemond zusammenfällt. Der Erntemond ist der Vollmond, der dem ersten Herbsttag am nächsten liegt. Er wird so genannt, weil er typischerweise um die Zeit fällt, zu der die Landwirte auf der Nordhalbkugel bereit sind, ihre Ernte einzubringen.

Während des Erntemondes kann der Mond tiefgelbe, orange oder rote Farbtöne annehmen, insbesondere wenn er zum ersten Mal am Horizont aufsteigt. Die beste Zeit, die atemberaubende Größe des Supermondes zu beobachten, ist der Mondaufgang. Wenn sich der Mond in der Nähe des Horizonts befindet, vermitteln Objekte wie Bäume und Felsen einen Eindruck von der Größe, wodurch der Mond noch größer erscheint.

Laut NASA sieht der Mond bei Mondaufgang am größten aus als zu jedem anderen Zeitpunkt. Und wenn er mit einem Supermond zusammenfällt, wird das Spektakel noch beeindruckender. Wenn Sie also den diesjährigen Ernte-Supermond in vollen Zügen erleben möchten, planen Sie Ihre Besichtigung unbedingt um Mondaufgang herum, also etwa um 7:00 Uhr Ortszeit. Um die genaue Mondaufgangszeit für Ihren Standort am 29. September herauszufinden, konsultieren Sie TimeandDate.

Markieren Sie also Ihren Kalender und machen Sie sich bereit, Zeuge des letzten Supermondes im Jahr 2023 zu werden. Es wird ein unvergesslicher Anblick und eine perfekte Gelegenheit sein, die Schönheit unseres himmlischen Begleiters zu bestaunen.

Quellen: NASA, TimeandDate