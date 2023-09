Versklavte Afrikaner spielten eine entscheidende Rolle in der frühen Viehwirtschaft in Amerika

Eine neue Studie, die die DNA von Rinderknochen und -zähnen analysiert, legt nahe, dass einige der ersten Cowboys in Amerika versklavte Afrikaner waren. Diese Afrikaner brachten wertvolle Hirtenpraktiken mit, die für den Erfolg der Rinderfarmen in der Region von entscheidender Bedeutung waren.

Vor der Ankunft von Christoph Kolumbus auf dem amerikanischen Kontinent im Jahr 1492 gab es dort keine Kühe. Kolumbus brachte Vieh mit, als er auf Hispaniola, der Karibikinsel, zu der Haiti und die Dominikanische Republik gehören, eine spanische Kolonie gründete. Die Europäer glaubten, dass die ursprünglichen Rinderherden auf dem amerikanischen Kontinent aus europäischen Tieren stammten, die von den von den Spaniern kontrollierten Kanarischen Inseln vor der afrikanischen Küste gebracht wurden. Die Nachkommen dieser Rinder wurden dann in Länder wie Mexiko, Panama und Kolumbien geschickt.

Neue DNA-Forschung stellt dieses traditionelle Verständnis jedoch in Frage. Die in Scientific Reports veröffentlichte Studie analysierte die DNA von 21 Rindern aus fünf archäologischen Stätten aus dem 16. bis 18. Jahrhundert. Während sieben frühe Rinderproben ihre Herkunft hauptsächlich auf Europa zurückführten, zeigte ein Exemplar von einem Standort in Mexiko eine seltene Abstammungslinie, die wahrscheinlich aus Afrika stammt. Dies deutet darauf hin, dass einige der frühesten Rinder Amerikas durch den Sklavenhandel direkt aus Afrika importiert wurden.

Als die Viehzucht in Amerika zunahm, glauben Historiker, dass Sklavenhändler gezielt Westafrikaner aus Hirtengemeinschaften ins Visier nahmen und sie gewaltsam mit ihrem Vieh mitnahmen. Diese erfahrenen afrikanischen Viehzüchter spielten eine wichtige Rolle für den Erfolg der Viehzuchtindustrie. Sie haben möglicherweise Praktiken wie das Lassofangen von Rindern aus speziellen Sätteln erfunden und so zur Expansion der Industrie in der Karibik, in Mexiko und im Süden der Vereinigten Staaten beigetragen.

Diese Forschung unterstreicht die Bedeutung von Afrikanern und ihrem Vieh in spanischen Handelsnetzwerken. Ohne das Wissen und die Sachkenntnis versklavter afrikanischer Hirten wäre die spanische Viehzuchtindustrie möglicherweise nicht so floriert wie früher. Weitere Untersuchungen sind erforderlich, um die Beziehung zwischen Rindern zu untersuchen, die in verschiedene Gebiete des frühen spanischen Kolonialismus importiert wurden, beispielsweise nach Florida, Georgia und North Carolina.

Quellen:

Originalartikel: Live Science

Wissenschaftliche Arbeit: Wissenschaftliche Berichte