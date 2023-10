Das Potenzial der molekularen Auslöschung zur Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen freisetzen

By

Antibiotikaresistenzen stellen eine unmittelbare Bedrohung für die öffentliche Gesundheit dar, und Forscher suchen nach innovativen Lösungen, um diese globale Krise zu bewältigen. Obwohl seit den 1980er Jahren keine neuen Klassen von Antibiotika mehr entstanden sind, glauben Wissenschaftler, dass der Schlüssel zur Bekämpfung von Resistenzen in den Genen unserer alten Verwandten liegen könnte. César de la Fuente, Professor für Bioingenieurwesen an der University of Pennsylvania, und sein Team nutzen die Kraft des maschinellen Lernens und der molekularen Auslöschung, um neue Antibiotika zu entdecken.

Antibiotika haben die Medizin revolutioniert und unzählige Leben vor bisher unheilbaren Krankheiten gerettet. Allerdings hat die Zunahme von Bakterien, die gegen bestehende Antibiotika resistent sind, Bedenken geschürt. De la Fuente erklärt: „Wir stehen vor einer stillen Pandemie, bei der immer mehr Bakterien gegen verfügbare Antibiotika resistent werden.“

Inspiriert von Charles Darwins Evolutionstheorie nutzte de la Fuente Algorithmen des maschinellen Lernens, um einem Computer beizubringen, auf molekularer Ebene Innovationen durchzuführen. In einer 2018 veröffentlichten bahnbrechenden Studie gelang es ihrem KI-Algorithmus, unwirksame Antibiotika in wirksame umzuwandeln.

Aufbauend auf dieser Leistung richtete das Team seine Aufmerksamkeit auf unsere ausgestorbenen Verwandten, Neandertaler und Denisovaner, auf der Suche nach alten Molekülen, die antibiotikaresistente Bakterien bekämpfen könnten. Durch die Auswertung proteomischer und genomischer Daten dieser prähistorischen Menschen identifizierten sie über 2,500 Peptide mit antiinfektiösen Eigenschaften.

De la Fuente und seine Kollegen nutzten das Konzept der molekularen Auslöschung und entwickelten ein maschinelles Lernmodell, um vorherzusagen, welche Peptide von Neandertalern und Denisovanern als wirksame Antibiotika dienen könnten. Mithilfe der chemischen Festphasensynthese stellten sie diese Peptide zusammen und testeten ihre Wirksamkeit gegen klinisch relevante Bakterien.

Bemerkenswerterweise erwiesen sich mehrere Peptide sowohl in Petrischalen als auch in Tiermodellen als äußerst wirksam bei der Abtötung von Bakterien. Bemerkenswert ist, dass ein Neandertaler-Peptid namens „Neanderthalin-1“ eine Hautinfektion auf ein Niveau reduzierte, das mit einem Standardantibiotikum namens Polymyxin B vergleichbar war.

Während Neanderthalin-1 allein keine ausreichende Wirksamkeit besitzt, um als Antibiotikum zu wirken, betrachten de la Fuente und sein Team es als entscheidende Vorlage für die Entwicklung neuartiger antimikrobieller Medikamente. Durch die Erforschung des Potenzials der molekularen Auslöschung und die Nutzung des genetischen Reservoirs unserer alten Verwandten eröffnen Forscher beispiellose Möglichkeiten im Kampf gegen Antibiotikaresistenzen.

FAQ

Was ist molekulare Desextinktion?

Unter molekularer Ausrottung versteht man das Konzept, genetisches Material aus ausgestorbenen Organismen zu extrahieren und es zu nutzen, um alte biologische Prozesse zu verstehen oder mögliche Lösungen für aktuelle Probleme zu entwickeln.

Wie nutzten Forscher maschinelles Lernen in ihrer Studie?

Forscher trainierten einen Computer mithilfe von Algorithmen für maschinelles Lernen, um Darwins Evolutionsalgorithmus auf molekularer Ebene auszuführen. Dieser Ansatz ermöglichte es dem Computer, neue Antibiotika-Kandidaten zu identifizieren und zu optimieren.

Welche Peptide haben die Forscher entdeckt und getestet?

Die Forscher entdeckten über 2,500 Peptide mit antiinfektiösen Eigenschaften, indem sie proteomische und genomische Daten von Neandertalern und Denisova-Menschen analysierten. Diese Peptide wurden synthetisiert und auf ihre Fähigkeit getestet, klinisch relevante Bakterien abzutöten. Ein Peptid, Neanderthalin-1, zeigte eine signifikante Wirksamkeit bei der Reduzierung einer Hautinfektion.

Welche potenziellen Auswirkungen hat diese Forschung?

Diese Forschung eröffnet neue Möglichkeiten für die Entwicklung neuartiger Antibiotika zur Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen. Durch die Untersuchung des genetischen Materials ausgestorbener Organismen können Wissenschaftler ein riesiges genetisches Reservoir erschließen und innovative Lösungen für Herausforderungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit erforschen.