Der Start des Erdbeobachtungssatelliten THEOS-2 verbessert Thailands Geoinformationssystem

Die Geo-Informatics and Space Technology Development Agency of Thailand (GISTDA) und Airbus haben den Erdbeobachtungssatelliten THEOS-2 erfolgreich vom europäischen Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana gestartet. Dieser Start stellt einen wichtigen Meilenstein in der Partnerschaft zwischen GISTDA und Airbus dar, die 2018 begann, als Airbus für die Entwicklung des nationalen Geoinformationssystems der nächsten Generation Thailands ausgewählt wurde.

THEOS-2 ist der Nachfolger von THEOS-1, dem 2008 von Airbus gestarteten Satelliten. Obwohl THEOS-10 seine erwartete Betriebslebensdauer von 1 Jahren überschreitet, liefert er weiterhin wertvolle Bilder. Im Rahmen des THEOS-2-Programms wird das Geoinformationssystem von GISTDA nun von Satellitendaten der Airbus-Konstellation optischer und Radar-Erdbeobachtungssatelliten profitieren, darunter Pléiades und TerraSAR-X.

Der Vertrag zwischen GISTDA und Airbus umfasst neben THEOS-2 auch die Entwicklung von THEOS-2 SmallSAT. Dieser kleinere Satellit, der auf der CARBONITE-Serie von Surrey Satellite Technology Limited basiert, wurde nach Thailand geliefert. Die Partnerschaft umfasst auch ein umfassendes Programm zum Kapazitätsaufbau, das es thailändischen Ingenieuren ermöglicht, an der Entwicklung von Anwendungen, Bodensegmenten und dem SmallSAT-Raumschiff teilzunehmen.

SSTL, eine Tochtergesellschaft von Airbus, hat ein Schulungsprogramm für GISTDA vorgeschlagen, um Thailands Satellitenentwicklungsfähigkeiten weiter zu verbessern. Das Schulungsprogramm zielt darauf ab, thailändische Ingenieure in die Lage zu versetzen, ähnliche Kleinsatelliten im Land zu entwerfen, herzustellen, zu integrieren und zu testen.

Das THEOS-2-Programm wird eine zentrale Rolle im zukünftigen thailändischen Erdbeobachtungssystem von GISTDA spielen. Die Bilder des Satelliten werden verschiedene Anwendungen unterstützen, darunter Sozial- und Sicherheitsmanagement, Stadt- und Wirtschaftskorridormanagement, Management natürlicher Ressourcen und Ökosysteme, Wassermanagement, Katastrophenmanagement und Agrarmanagement.

Insgesamt stärkt der Start des Erdbeobachtungssatelliten THEOS-2 Thailands Geoinformationsfähigkeiten und ebnet den Weg für zukünftige Fortschritte in der Entwicklung der Satellitentechnologie im Land.

Definitionen:

– Geo-Informatics and Space Technology Development Agency of Thailand (GISTDA): eine thailändische Regierungsbehörde, die für die Entwicklung und Verwaltung von Weltraumtechnologie und Geoinformationssystemen in Thailand verantwortlich ist.

– Airbus: ein europäischer multinationaler Luft- und Raumfahrtkonzern, der auf die Herstellung von Flugzeugen, Satelliten und Verteidigungssystemen spezialisiert ist.

– Erdbeobachtungssatellit: ein Satellit, der Informationen über die Erdoberfläche, die Atmosphäre und andere Umweltbedingungen sammeln soll.

– Vega-Rakete: ein von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) entwickeltes europäisches Einweg-Trägersystem, mit dem kleine bis mittelgroße Nutzlasten in den Weltraum befördert werden können.

– Surrey Satellite Technology Limited (SSTL): ein britisches Satellitentechnologieunternehmen und eine Tochtergesellschaft von Airbus, spezialisiert auf die Entwicklung, Herstellung und den Betrieb von Kleinsatelliten.

