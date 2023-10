Forschungspartner von Tetra Pak, Universität Lund, feiert Nobelpreisgewinn

Tetra Pak freut sich über die Nachricht, dass Professorin Anne L'Huillier von der Universität Lund, ihrem Forschungs- und Innovationspartner, mit dem Nobelpreis für Physik 2023 ausgezeichnet wurde. Professorin L'Huillier teilt sich den Preis mit ihren Kollegen Pierre Agostini und Ferenc Krausz für ihre bahnbrechenden Arbeiten arbeiten an der Erzeugung ultrakurzer Lichtimpulse, die die Untersuchung schneller Elektronenprozesse in Attosekunden ermöglichen.

Diese Forschung hat weitreichende Auswirkungen auf verschiedene Bereiche, darunter Elektronik und medizinische Diagnostik. Die Universität Lund und Tetra Pak arbeiten seit langem zusammen, um Innovationen zu fördern und Ressourcen zwischen Wissenschaft und Industrie zu teilen. Diese Partnerschaft fördert ein tieferes Verständnis der komplexen Nachhaltigkeitsprobleme, mit denen die Welt heute konfrontiert ist.

Laurence Mott, Executive Vice President für Entwicklung und Technologie bei Tetra Pak, bringt seine Begeisterung und seinen Stolz zum Ausdruck, die Universität Lund als einen geschätzten Forschungspartner zu bezeichnen. Der Nobelpreis ist eine bedeutende Ehre in der Welt der wissenschaftlichen Forschung und die Leistung von Professor L'Huillier ist eine Inspiration für alle.

Darüber hinaus hat die Verpackungsindustrie in Indien und Asien eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit und ein bemerkenswertes Wachstum gezeigt und sogar bei Inflation das BIP-Wachstum des Landes übertroffen. Packaging South Asia, eine Multi-Channel-B2B-Publikation und digitale Plattform mit Sitz in Neu-Delhi, berichtet über den anhaltenden Fortschritt und das Wachstum verantwortungsvoller Verpackungen in der Region.

In den letzten drei Jahren ist die Kapazität zur Herstellung flexibler Folien in Indien um 33 % gestiegen. Ein ähnliches Wachstum wurde bei Monokartons, Wellpappe, aseptischen Flüssigkeitsverpackungen und Etiketten beobachtet. Trotz Herausforderungen wie Unterbrechungen der Lieferkette, Rohstoffpreisen und der Notwendigkeit nachhaltiger Verpackungen besteht in der Verpackungsindustrie in Indien und Asien immer noch erhebliches Wachstumspotenzial.

Packaging South Asia deckt die gesamte Verpackungslieferkette ab, vom Konzept bis zum Regal und darüber hinaus, einschließlich Abfallsammlung und Recycling. Ihre Plattform richtet sich an verschiedene Interessengruppen der Branche, darunter Markeninhaber, Produktmanager, Verpackungsdesigner und Recycler.

Dies ist ein günstiger Zeitpunkt für Unternehmen, ihre Teilnahme und Marketingunterstützung auf der dynamischen und zielgerichteten Geschäftsplattform von Packaging South Asia zu planen. Für weitere Informationen können sich Unternehmen an ihre Redaktions- und Werbeteams wenden.

