Die Machbarkeit eines elektrodynamischen Antriebs für Raumfahrzeuge

By

In einem bevorstehenden Webinar des Small Spacecraft Systems Virtual Institute (S3VI) wird Matthew Brunner vom US Naval Research Laboratory die Machbarkeit des Einsatzes elektrodynamischer Antriebe für Raumfahrzeuge diskutieren. Bei dieser Technologie wird elektrischer Strom über einen langen Draht, ein sogenanntes Tether, geleitet, der zwei Endmassen des Raumfahrzeugs verbindet. Während sich das Raumschiff auf seiner Umlaufbahn bewegt, induziert das Erdmagnetfeld eine Lorentzkraft zwischen dem Magnetfeld und den Elektronen im Halteseil, was zu einem Schub für das Raumschiff führt. Für diese Methode sind keine herkömmlichen Brennstoffquellen erforderlich.

Das Webinar bietet Einblick in das Tethered Electrodynamic Propulsion CubeSat Experiment (TEPCE), einen CubeSat mit drei Einheiten (3U), der als eines der ersten eigenständigen Raumschiffe mit elektrodynamischem Antrieb entwickelt wurde. Ziel von TEPCE war es, das Potenzial der elektrodynamischen Antriebstechnologie und ihre Praktikabilität für zukünftige Raumfahrzeugmissionen zu erforschen.

Matthew Brunner, der Redner des Webinars, verfügt über fundierte Kenntnisse in der Luft- und Raumfahrttechnik und hat in verschiedenen Funktionen im US Naval Research Laboratory gearbeitet. Er ist spezialisiert auf Raumfahrzeugdesign, Strömungsmechanik, Systemmodellierung sowie additive Fertigung und Prototyping.

Das S3VI ermutigt die Teilnehmer, vor dem Webinar Fragen einzureichen, um gezieltere und informativere Antworten zu ermöglichen. Ziel dieses Webinars ist es, wertvolle Informationen über die potenzielle Anwendung elektrodynamischer Antriebe in Raumfahrzeugen und ihre Auswirkungen auf die Weltraumforschung und -missionen bereitzustellen.

Quellen: Small Spacecraft Systems Virtual Institute (S3VI)