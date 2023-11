Neue Forschung enthüllt acht von TESS entdeckte Supererden

Wissenschaftler, die den Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) der NASA nutzen, haben die Validierung von acht neuen Supererden angekündigt. Das Hauptziel von TESS besteht darin, Exoplaneten zu entdecken, die vor hellen Sternen in der Nähe der Erde vorbeiziehen, und es wurden bereits etwa 400 Exoplaneten bestätigt. Allerdings gibt es mit fast 6,000 Einträgen eine lange Liste potenzieller Kandidaten, die auf ihre Validierung warten.

Um diese Exoplanetenkandidaten zu validieren, stützen sich die Forscher auf weitere Beobachtungen und statistische Methoden. Das Projekt „Validation of Transiting Exoplanets using Statistical Tools“ (VaTEST) nutzt statistische Tools und maschinelles Lernen, um die riesigen Datenmengen von TESS zu analysieren und versteckte Exoplaneten zu identifizieren. Durch die Unterscheidung falsch positiver Signale von echten Signalen können Wissenschaftler nicht nur Exoplaneten bestätigen, sondern auch deren Atmosphären detaillierter untersuchen.

Die aktuelle Studie mit dem Titel „VaTEST III: Validation of 8 Potential Super-Earths from TESS Data“ präsentiert die Ergebnisse eines Teams unter der Leitung von Priyashkumar Mistry, einem Ph.D. Student an der University of New South Wales, Australien. Die Forscher nutzten bodengestützte Teleskopdaten, hochauflösende Bilder und das statistische Validierungstool TRICERATOPS, um die acht neuen Supererden zu validieren.

Wichtig ist, dass sechs dieser bestätigten Planeten in die Kategorie der „Schlüsselplaneten“ fallen. In der Exoplanetenwissenschaft hilft ein Schlüsselplanet dabei, die Gesamtpopulation von Exoplaneten zu erklären, und gibt Aufschluss über das bei Exoplanetenverteilungen beobachtete Radiuslückenphänomen. Die Radiuslücke bezieht sich auf die Knappheit von Planeten mit Radien zwischen 1.5 und 2 Erdradien, die wahrscheinlich durch den Massenverlust durch Photoverdampfung aufgrund der Röntgen- und UV-Emissionen eines Sterns verursacht wird.

Die Studie führt auch das Konzept der „kosmischen Küstenlinie“ ein, einen statistischen Trend, der Exoplaneten, die ihre Atmosphäre behalten haben, von solchen trennt, die sie aufgrund der Sternstrahlung verloren haben. Mehrere der neu bestätigten Supererden liegen in der Nähe dieser kosmischen Küstenlinie, was sie zu wertvollen Zielen für zukünftige Atmosphärenstudien macht.

Um bessere Erkenntnisse über die Eigenschaften dieser Supererden zu gewinnen, sind weitere Untersuchungen erforderlich. Die Forscher betonen die Notwendigkeit genauerer Massenmessungen und zeigen, dass drei der Planeten für solche Messungen geeignet sein könnten. Darüber hinaus sind zwei der validierten Planeten, TOI-771b und TOI-4559b, vielversprechende Kandidaten für Atmosphärenstudien mit dem James Webb Space Telescope (JWST). Das Verständnis der Atmosphären von Supererden kann entscheidende Informationen über ihren Platz in der Exoplanetenpopulation und ihre Beziehung zur Radiuslücke und der kosmischen Küstenlinie liefern.

FAQ:

F: Was ist TESS?

A: TESS steht für Transiting Exoplanet Survey Satellite. Dabei handelt es sich um eine NASA-Raumsonde, die Exoplaneten aufspüren soll, indem sie die winzigen Einbrüche im Sternenlicht beobachtet, die dadurch verursacht werden, dass Planeten vor ihren Wirtssternen vorbeiziehen.

F: Was ist das VaTEST-Projekt?

A: Das VaTEST-Projekt ist eine Initiative, die statistische Tools und maschinelles Lernen nutzt, um die Daten von TESS zu analysieren und Exoplanetenkandidaten zu validieren.

F: Was sind Schlüsselplaneten?

A: Schlüsselplaneten sind Exoplaneten, die helfen, die Gesamtpopulation von Exoplaneten zu erklären. Sie spielen eine zentrale Rolle beim Verständnis von Phänomenen wie der in Exoplanetenverteilungen beobachteten Radiuslücke.

F: Was ist die kosmische Küstenlinie?

A: Die kosmische Küstenlinie ist ein statistischer Trend, der Exoplaneten, die ihre Atmosphäre behalten haben, von solchen trennt, die sie aufgrund der Sternstrahlung verloren haben.

F: Was ist das James Webb Space Telescope (JWST)?

A: Das JWST ist ein Weltraumteleskop, das 2021 starten soll. Es soll die Atmosphäre von Exoplaneten untersuchen und Einblicke in deren Eigenschaften und Entstehung liefern.