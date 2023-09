Erschreckende Geräusche tauchen nach der Apollo-1-Katastrophe wieder auf

Die Apollo-1-Katastrophe vom 27. Januar 1967 ist nach wie vor eine der berüchtigtsten Tragödien in der Geschichte der Weltraumforschung. Während einer routinemäßigen Trainingsübung brach im Cockpit der Apollo-1-Raumkapsel ein Feuer aus, bei dem drei NASA-Astronauten starben: Virgil I. „Gus“ Grissom, Edward H. White und Roger B. Chaffee. Vor kurzem sind wieder Audioaufnahmen aufgetaucht, die die schrecklichen Momente im Vorfeld der Katastrophe festhalten und ein neues Licht auf das tragische Ereignis werfen.

Es wurde behauptet, Grissom habe vor dem Vorfall Bedenken hinsichtlich des Designs und der Sicherheit des Raumfahrzeugs geäußert. Kurz bevor das Feuer ausbrach, machte die Besatzung ein Foto, auf dem sie sich im Gebet zu verbeugen schien. Auf dem Ton ist Chaffees Stimme zu hören, die ausruft: „Wir haben ein Feuer im Cockpit. Lass uns raus gehen. Wir verbrennen.“ Die darauffolgenden Schmerzensschreie zeichnen ein lebendiges Bild des Grauens, das sie erlebt haben.

Es wird angenommen, dass das Feuer unter einem der Sitze ausgebrochen ist und die luftdichte und stark versiegelte Luke den Astronauten die Flucht erschwerte. Trotz ihrer Bemühungen und der tapferen Versuche des Bodenpersonals, die Luken zu öffnen, machten dichter Rauch und starke Hitze eine rechtzeitige Rettung der Besatzung unmöglich.

Dieser verheerende Vorfall ereignete sich mitten im Kalten Krieg, und selbst Moskau, der Rivale der Vereinigten Staaten, drückte seine tiefe Trauer über die Tragödie aus. Leider war dies nicht der einzige Raumflugunfall, der sich zu dieser Jahreszeit ereignete. Jahrzehnte später ereigneten sich im Januar und Februar sowohl mit der Raumfähre Challenger als auch mit der Raumfähre Columbia Katastrophen, bei denen noch mutigere Astronauten ums Leben kamen.

Zum Gedenken an die Astronauten, die im Dienst ihr Leben verloren haben, veranstaltet die NASA jährliche Zeremonien. Im Jahr 2021 enthüllte das Kennedy Space Center in Florida in seinem Besucherkomplex eine neue Hommage an die Apollo-1-Mission und würdigte den Mut und die Opferbereitschaft dieser gefallenen Helden.

