Zehntausende gefährdete Haie und Rochen werden von der Kleinfischerei in der Republik Kongo gefangen

Eine kürzlich in der Fachzeitschrift Conservation Science and Practice veröffentlichte Studie zeigt, dass jedes Jahr Zehntausende gefährdete Haie und Rochen von kleinen Fischereien vor der Republik Kongo gefangen werden. Die Forscher untersuchten Fische, die in Songolo an Land gebracht wurden, wo über 60 % der „handwerklichen“ Fischer des Landes leben, die kleine Boote, kleine Motoren, handgezogene Leinen und Netze verwenden.

Über einen Zeitraum von drei Jahren verzeichneten die Forscher mehr als 73,000 angelandete Haie und Rochen. Die Mehrzahl dieser Individuen waren Jungtiere und 98 % waren Arten, die auf der Roten Liste der IUCN als gefährdet, gefährdet oder vom Aussterben bedroht aufgeführt sind. Darüber hinaus identifizierte die Studie zwei Arten, von denen zuvor angenommen wurde, dass sie in der Gegend lokal nicht vorkommen: den Afrikanischen Keilfisch und den Glattrücken-Engelhai.

Die Studie unterstreicht die Bedeutung der Kleinfischerei und ihre Auswirkungen auf den Lebensunterhalt der Fischer und die Artenvielfalt. Die Dominanz junger Haie und Rochen im Fang stellt eine dreifache Bedrohung dar, da sie sich aufgrund der geringeren Größe und des geringeren Wertes dieser Individuen negativ auf die Fischer auswirkt. Darüber hinaus verhindert der Fang von Jungfischen, dass sie das fortpflanzungsfähige Alter erreichen, und trägt zum Rückgang der Hai- und Rochenpopulationen bei. Schließlich deutet die hohe Zahl an Jungfischen darauf hin, dass das Gebiet als Brutstätte für einige Arten dienen könnte, weshalb es von entscheidender Bedeutung ist, diese Lebensräume vor Fischereiaktivitäten zu schützen.

Die Forscher empfehlen die Entwicklung von Schutzmaßnahmen, die die Hai- und Rochenpopulationen schützen und gleichzeitig die Nachhaltigkeit der Lebensgrundlagen der Fischer gewährleisten. Zu diesen Maßnahmen könnten die Regulierung der Fischereipraktiken, die Beschränkung der Fischerei auf bestimmte Arten in kritischen Zeiten und die Einführung von Änderungen an der Fischereiausrüstung gehören, um den Beifang von Nichtzielarten zu reduzieren.

Die Studie unterstreicht die Notwendigkeit eines kollaborativen Ansatzes zwischen Fischern, Forschern und Regierungsorganisationen, um wirksame Managementstrategien zu entwickeln. Die Republik Kongo hat bereits ihre ersten Meeresschutzgebiete eingerichtet, unterstützt von Forschern der University of Exeter und der Wildlife Conservation Society. Ziel dieser Schutzgebiete ist es, wichtige Lebensräume zu schützen und die Erholung der Hai- und Rochenpopulationen zu unterstützen.

Die in Songolo durchgeführten Forschungsarbeiten machen nur einen Bruchteil des Gesamtfangs aus der Kleinfischerei des Landes aus. Da über 30 % der handwerklichen Flotte an anderen Standorten als Songolo stationiert sind, dürfte die tatsächliche Zahl der gefangenen Haie und Rochen deutlich höher sein als in der Studie beobachtet. Dies unterstreicht die dringende Notwendigkeit kontinuierlicher Überwachungs- und Erhaltungsbemühungen zum Schutz dieser bedrohten Arten und ihrer Lebensräume.

Quellen:

– Naturschutzwissenschaft und -praxis (2023)

– Universität Exeter