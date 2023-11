Ein Blick in die Geburt der Sterne: Die Geheimnisse von HH 212 enthüllen

Ein atemberaubendes Bild des bahnbrechenden James Webb-Weltraumteleskops hat Wissenschaftlern neue Einblicke in den faszinierenden Prozess der Sternentstehung geliefert. Das Bild zeigt den Protostern HH 212, der sich etwa 1,300 Lichtjahre von der Erde entfernt befindet.

Seit der Entdeckung von HH 212 in der Nähe des Oriongürtels im Jahr 1993 haben Astronomen Jahrzehnte damit verbracht, diesen aufkeimenden Stern zu untersuchen und seine Entstehung aufzuklären. Das aktuelle Bild des James-Webb-Weltraumteleskops ist jedoch das erste Mal, dass Wissenschaftler den Protostern in solch lebendigen Details beobachten konnten. Bodenteleskope waren nicht in der Lage, das gleiche Maß an Klarheit und Farbe wie der letzte Schnappschuss zu erzeugen.

Das faszinierende Foto enthüllt eine Fülle von Informationen über die Sternentstehung. Es zeigt symmetrische rosafarbene Gaswolken, die von beiden Enden des Protosterns ausgehen. Diese als Jets oder Ausflüsse bezeichneten Neonausbrüche gelten als wesentliche Nebenprodukte der Geburt eines Sterns. Das Faszinierende an diesen leuchtenden Wolken ist, dass sie auf das Vorhandensein von molekularem Wasserstoff hinweisen.

Laut Mark McCaughrean, einem leitenden Berater der Europäischen Weltraumorganisation, spielen diese Jets und Ausflüsse eine entscheidende Rolle bei der Sternentstehung. Während sich der zentrale Gasklumpen zusammenzieht und dreht, muss er seinen Drehimpuls abgeben, um zu verhindern, dass er zerfällt. Wissenschaftler glauben, dass dieser Abwurfprozess durch die im Bild beobachteten starken Jets und Ausflüsse erfolgt.

Das James Webb-Weltraumteleskop, über eine Million Meilen entfernt am Lagrange-Punkt 2 gelegen, bietet eine beispiellose Gelegenheit, den Weltraum zu erkunden und unser Verständnis der Sternen- und Planetenentstehung zu verbessern. Dieses bemerkenswerte Teleskop wurde an Weihnachten vor zwei Jahren ins Leben gerufen und ermöglicht es Wissenschaftlern, wie nie zuvor in Galaxien, Sterne und Planetenatmosphären einzutauchen.

Nicola Fox, stellvertretende Administratorin des Science Mission Directorate der NASA, lobt die transformativen Fähigkeiten des Teleskops. Sie behauptet, dass das Teleskop bereits unsere Wahrnehmung des Kosmos revolutioniert hat und Licht auf Galaxien und entfernte Himmelskörper wirft. Seine Fähigkeit, Licht aus den entlegensten Winkeln des Universums einzufangen, ebnet den Weg für neue wissenschaftliche Entdeckungen und öffnet Türen für die Suche nach potenziell bewohnbaren Welten.

FAQ

F: Was ist das James Webb-Weltraumteleskop?

A: Das James-Webb-Weltraumteleskop ist ein Weltraumobservatorium, das ins Leben gerufen wurde, um den Weltraum zu erforschen und bahnbrechende Erkenntnisse über die Entstehung von Sternen, Galaxien und Planeten zu liefern.

F: Was hat das aktuelle Bild des Teleskops enthüllt?

A: Das Bild enthüllte komplizierte Details über die Entstehung des Protosterns HH 212 und zeigte symmetrische rosafarbene Schwaden von Gasemissionen, die allgemein als Jets oder Ausflüsse bekannt sind und von beiden Polen des Protosterns ausgehen.

F: Wie unterscheidet sich das James Webb-Weltraumteleskop von Bodenteleskopen?

A: Das James Webb-Weltraumteleskop bietet im Vergleich zu Bodenteleskopen überlegene Bildgebungsfähigkeiten. Seine Position im Weltraum und die fortschrittliche Technologie ermöglichen klarere und detailliertere Beobachtungen und ermöglichen es Wissenschaftlern, bisher unzugängliche Geheimnisse des Universums zu entschlüsseln.

F: Welche Rolle spielen die Jets und Ausflüsse bei der Sternentstehung?

A: Die Jets und Ausflüsse gelten als entscheidende Nebenprodukte der Sternentstehung. Sie helfen dem sich zusammenziehenden Gas, seinen Drehimpuls abzugeben, verhindern so ein Auseinanderfliegen und sorgen für die Entstehung des Sterns.

F: Wie trägt das James Webb-Weltraumteleskop zur wissenschaftlichen Entdeckung bei?

A: Die Fähigkeit des Teleskops, Licht aus entfernten Winkeln des Universums einzufangen, ermöglicht es Wissenschaftlern, Fragen zu stellen und zu beantworten, die früher jenseits aller Vorstellungskraft lagen. Jedes neue Bild des Teleskops bringt neue Entdeckungen zutage und erweitert unser Wissen über den Kosmos.