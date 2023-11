Teenager-Galaxien enthüllt: Ungewöhnliche Chemie und erstaunliche Temperaturen

By

Astrophysiker der Northwestern University haben mit dem James Webb Space Telescope (JWST) der NASA eine bahnbrechende Studie durchgeführt, um die Chemie entfernter Teenagergalaxien zu analysieren. Die Studie, Teil des CECILIA Survey, konzentriert sich auf Galaxien, die zwei bis drei Milliarden Jahre nach dem Urknall entstanden sind. Die vorläufigen Ergebnisse, die in The Astrophysical Journal Letters veröffentlicht wurden, haben einige faszinierende Ergebnisse zutage gefördert.

Während eines ununterbrochenen 30-stündigen Beobachtungszeitraums mit dem JWST konnten die Forscher die schwache Strahlung von 23 entfernten Galaxien erfassen, die dann zu einem zusammengesetzten Bild kombiniert wurden, das ein tieferes und detaillierteres Spektrum lieferte, als es bodengestützte Teleskope bisher konnten erreichen.

Die Studie ergab das Vorhandensein von acht verschiedenen Elementen in den jugendlichen Galaxien: Wasserstoff, Helium, Stickstoff, Sauerstoff, Silizium, Schwefel, Argon und – eine unerwartete Überraschung – Nickel. Nickel, das schwerer als Eisen ist, ist bekanntermaßen selten und selbst in nahegelegenen Galaxien schwer zu beobachten. Das Vorhandensein von Nickel wirft Fragen über die einzigartigen Bedingungen und Eigenschaften der Sterne in diesen Galaxien auf.

Weitere Analysen ergaben auch, dass die jugendlichen Galaxien im Vergleich zu ihren älteren Gegenstücken überraschend heiß waren. Die Spektren zeigten Temperaturen über 13,350 °C (24,062 °F), was auf eine höhere charakteristische Temperatur im Vergleich zu reifen Galaxien hinweist. Dieser Befund bestärkt die Annahme weiter, dass sich jugendliche Galaxien deutlich von ihren älteren Gegenstücken unterschieden.

Das Verständnis der Chemie und Temperatur von Galaxien während ihrer Gründungsjahre liefert wichtige Einblicke in die galaktische Entwicklung. Durch die Untersuchung der „chemischen DNA“ dieser Galaxien gewinnen Astrophysiker ein besseres Verständnis dafür, wie Galaxien über Milliarden von Jahren wachsen und sich verändern. Dieses Wissen gibt auch Aufschluss darüber, warum Galaxien unterschiedliche Verhaltensweisen zeigen, etwa rote und tote Galaxien im Vergleich zu solchen, die noch aktiv Sterne bilden, wie unsere Milchstraße.

Die kommenden Studien des CECILIA Survey zielen darauf ab, tiefer in die komplizierten Details der Entstehung und Entwicklung von Galaxien einzutauchen und eine wertvolle Ressource für die Weiterentwicklung unseres Verständnisses des Kosmos und seiner reichen Geschichte bereitzustellen.

FAQ

Was ist die CECILIA-Umfrage?

Die CECILIA-Durchmusterung (Chemical Evolution Constrained using Ionized Lines in Interstellar Aurorae) ist ein Programm, das das James Webb Space Telescope (JWST) der NASA nutzt, um die Chemie entfernter Galaxien zu untersuchen. Sein Zweck besteht darin, das Wachstum und die Entwicklung von Galaxien über Milliarden von Jahren besser zu verstehen.

Warum sind jugendliche Galaxien für Wissenschaftler interessant?

Teenagergalaxien entstanden im frühen Universum, ein paar Milliarden Jahre nach dem Urknall. Die Untersuchung dieser Galaxien liefert wertvolle Erkenntnisse darüber, wie Galaxien im Laufe der Zeit wachsen, sich verändern und entwickeln.

Was können die Spektren einer Galaxie verraten?

Das Spektrum einer Galaxie oder ihre „chemische DNA“ kann entscheidende Details über die Zusammensetzung und Entwicklung der Galaxie offenbaren. Es kann Informationen über die in der Galaxie vorhandenen Elemente liefern und Einblicke in ihr vergangenes und zukünftiges Verhalten bieten.

Warum waren die Nickelfunde in den Teenagergalaxien überraschend?

Nickel ist ein seltenes und schwer zu beobachtendes Element, selbst in nahegelegenen Galaxien. Seine Anwesenheit in den Teenagergalaxien lässt auf einzigartige Bedingungen innerhalb dieser Galaxien schließen, die die Beobachtung von Nickel ermöglichen. Dieser Befund wirft Fragen über die Eigenschaften der Sterne in diesen Galaxien auf.

Welche Erkenntnisse liefern heiße Temperaturen in jugendlichen Galaxien?

Die deutlich höheren Temperaturen, die in jugendlichen Galaxien im Vergleich zu reifen Galaxien beobachtet werden, weisen darauf hin, dass diese Galaxien in ihren Gründungsjahren unterschiedliche Eigenschaften hatten. Die Temperatur und die Chemie des Gases in Galaxien sind untrennbar miteinander verbunden, und das Verständnis beider Aspekte hilft, die Komplexität der galaktischen Entwicklung zu entschlüsseln.