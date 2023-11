Teenagergalaxien: Die Chemie der kosmischen Jugend entschlüsseln

Eine kürzlich von Astrophysikern der Northwestern University durchgeführte Studie, die Daten des James Webb Space Telescope (JWST) der NASA nutzte, gibt Aufschluss über die chemische Zusammensetzung von „Teenagergalaxien“. Diese Galaxien, die sich etwa zwei bis drei Milliarden Jahre nach dem Urknall bildeten, erwiesen sich als ungewöhnlich heiß und enthalten unerwartete Elemente wie Nickel, die bekanntermaßen schwer zu beobachten sind.

Die Ergebnisse dieser Studie, die in The Astrophysical Journal Letters veröffentlicht werden, sind Teil der laufenden Umfrage „Chemical Evolution Constrained using Ionized Lines in Interstellar Aurorae (CECILIA)“. Unter der Leitung von Allison Strom von der Northwestern University wollen die Forscher verstehen, wie sich Galaxien im Laufe der kosmischen Geschichte entwickelt haben.

Strom vergleicht jugendliche Galaxien mit menschlichen Teenagern und stellt fest, dass beide während ihrer prägenden Jahre Wachstumsschübe durchlaufen und sich verändern. Durch die Untersuchung der chemischen DNA dieser Galaxien während ihrer Jugendphase erhalten Forscher Einblicke in ihr Wachstum und ihre weitere Entwicklung. Der CECILIA Survey konzentriert sich auf die Beobachtung der Spektren entfernter Galaxien und untersucht die Lichtmenge über verschiedene Wellenlängen hinweg. Diese Informationen enthüllen die in Galaxien vorhandenen Schlüsselelemente und helfen Astrophysikern, vergangene und zukünftige galaktische Aktivitäten zu verstehen.

Die von Strom und ihren Mitarbeitern durchgeführte Studie umfasste die kontinuierliche Beobachtung von 33 entfernten Teenagergalaxien mit dem JWST über einen Zeitraum von 30 Stunden. Anschließend kombinierten sie die Spektren von 23 dieser Galaxien, um ein zusammengesetztes Bild zu erstellen, das ein tieferes und detaillierteres Verständnis lieferte, als es jedes bodengestützte Teleskop bieten könnte. Das resultierende Spektrum brachte einige Überraschungen mit sich, darunter das Vorhandensein von Nickel, einem Element, das aufgrund seiner Seltenheit schwer zu beobachten ist.

Darüber hinaus ergab die Studie, dass junge Galaxien im Vergleich zu ihren reiferen Gegenstücken höhere Temperaturen aufweisen. Dies weist darauf hin, dass sich die Galaxien während ihrer Jugend erheblich unterschieden und einzigartige Bedingungen erlebten. Strom betont den intrinsischen Zusammenhang zwischen der Temperatur und der Chemie von Galaxien und legt nahe, dass die beobachteten Unterschiede eine Manifestation der unterschiedlichen chemischen DNA der Galaxien sind.

Diese Forschung trägt zu unserem Verständnis der Sternentwicklung bei und liefert Erkenntnisse darüber, wie Galaxien im Laufe der Zeit wachsen und sich verändern. Durch die Untersuchung jugendlicher Galaxien hoffen Wissenschaftler, die Prozesse aufzudecken, die Galaxien wie unsere eigene Milchstraße formen, und herauszufinden, warum einige „rot und tot“ erscheinen, während andere weiterhin Sterne bilden.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist die CECILIA-Umfrage?

Der CECILIA Survey ist ein Programm, das das James Webb-Weltraumteleskop der NASA nutzt, um die Chemie entfernter Galaxien zu untersuchen. Durch die Analyse der Spektren dieser Galaxien erhalten Forscher Einblicke in ihre chemische Zusammensetzung und wie sie sich im Laufe der Zeit entwickelt haben.

Welche Bedeutung hat die Untersuchung jugendlicher Galaxien?

Teenagergalaxien stellen eine entscheidende Phase in der galaktischen Entwicklung dar, in der bedeutendes Wachstum und Veränderungen stattfinden. Durch die Untersuchung der chemischen DNA dieser Galaxien können Astrophysiker die Prozesse, die Galaxien formen, und wie sie sich voneinander unterscheiden, besser verstehen.

Warum ist die Anwesenheit von Nickel in jugendlichen Galaxien überraschend?

Nickel ist ein seltenes Element, dessen Beobachtung schwierig ist. Seine Präsenz in jugendlichen Galaxien deutet auf einzigartige Bedingungen oder Eigenschaften innerhalb dieser Galaxien hin und wirft Licht auf das Verhalten und die Prozesse von Sternen innerhalb der galaktischen Umgebung.

Warum sind jugendliche Galaxien heißer als reifere Galaxien?

Die in jugendlichen Galaxien beobachteten höheren Temperaturen liefern zusätzliche Beweise für ihre ausgeprägte chemische DNA. Die Temperatur und die Chemie des Gases in Galaxien sind untrennbar miteinander verbunden und zeigen die unterschiedlichen Bedingungen und Umgebungen, die sie während ihrer Jugend erlebt haben.