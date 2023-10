Neue superhydrophobe Oberfläche kann unter Wasser monatelang trocken bleiben

By

Ein Forscherteam der Harvard University und anderer Institutionen hat eine superhydrophobe Oberfläche mit einem stabilen Plastron entwickelt, das unter Wasser monatelang halten kann. Die in Nature Materials veröffentlichte Forschung könnte eine Reihe von Anwendungen in der Biomedizin und der Industrie haben.

Die Spinnenart Argyroneta aquatica inspirierte diese Forschung. Diese Spinne kann ihr ganzes Leben unter Wasser verbringen, obwohl sie über eine Lunge verfügt, die nur Luftsauerstoff atmen kann. Das Geheimnis liegt in den Millionen wasserabweisenden Haaren am Körper der Spinne, die Luft einschließen und so eine dünne Schicht namens Plastron bilden.

Seit Jahren versuchen Wissenschaftler, die Schutzwirkung des Plastrons für Anwendungen wie die Verhinderung von Korrosion, Bakterienwachstum und chemischer Verschmutzung auf Unterwasseroberflächen zu reproduzieren. Allerdings hielten frühere Versuche die Oberflächen nur für wenige Stunden trocken.

Die Forscher entwickelten eine neue Methode, um langlebige superhydrophobe Unterwasseroberflächen zu schaffen. Sie identifizierten eine größere Gruppe von Parametern, darunter Oberflächenrauheit und Hydrophobie, um die Stabilität des Plastrons zu bestimmen. Mit dieser Methode entwarfen sie eine superhydrophobe Oberfläche aus einer Titanlegierung mit einem langlebigen Plastron.

Die Stabilität und Haltbarkeit der Oberfläche wurde durch umfangreiche Tests nachgewiesen, darunter Biegen, Verdrehen und Einwirkung von heißem und kaltem Wasser. Die Oberfläche blieb 208 Tage lang aerophil bzw. lufteinschließend, während sie in Wasser getaucht war, und zeigte eine erhebliche Resistenz gegenüber Bakterienwachstum und Muschelanhaftung.

Die Einfachheit und Skalierbarkeit dieser neuen Methode machen sie für reale Anwendungen wertvoll. Es könnte im biomedizinischen Bereich zur Reduzierung von Infektionen nach Operationen oder als biologisch abbaubare Implantate eingesetzt werden. Die Forschung eröffnet Möglichkeiten für die Entwicklung neuer Materialien mit beispiellosen Eigenschaften, inspiriert von den Lösungen der Natur.

Quelle: Nature Materials, DOI: 10.1038/s41563-023-01670-6