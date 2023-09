Wissenschaftler entwickeln Methode zur Kryo-EM-Bildgebung kleiner Proteinmoleküle

Wissenschaftler der UCLA haben eine Lösung entwickelt, die es der Kryo-Elektronenmikroskopie (Kryo-EM) ermöglicht, qualitativ hochwertige Bilder kleinerer Proteinmoleküle zu erzeugen. Kryo-EM ist eine Technik, die die Visualisierung der atomaren Struktur biologischer Moleküle mit hoher Auflösung ermöglicht. Bisher war Kryo-EM nur zur Abbildung großer Moleküle wirksam, aber diese neue Entwicklung erweitert ihre Möglichkeiten.

Die Forscher konstruierten eine 20 Nanometer große würfelförmige Proteinstruktur, ein sogenanntes Gerüst, mit stativähnlichen Vorsprüngen, um kleine Proteine ​​an Ort und Stelle zu halten. Während der Verarbeitung kann das Gerüst digital aus dem Bild entfernt werden, sodass ein 3D-Bild nur des kleinen Proteins entsteht, das analysiert wird. Dieser Fortschritt ist für die Untersuchung kleiner bis mittelgroßer Proteine ​​von Bedeutung, da diese bei der Suche nach potenziellen neuen Medikamenten von entscheidender Bedeutung sind.

Das Team testete seine Methode mithilfe von Kryo-EM, um die atomare Struktur eines Proteins namens KRAS zu beobachten, das an etwa 25 % aller Krebserkrankungen beim Menschen beteiligt ist. Diese Beobachtung könnte bei der Entwicklung von Medikamenten helfen, die die krebserregenden Fähigkeiten von KRAS neutralisieren können, indem sie auf bestimmte Stellen des Proteins abzielen.

Diese Forschung eröffnet Möglichkeiten zur Erforschung der atomaren Strukturen kleinerer Proteine ​​und zur Identifizierung von Zielen für therapeutische Zwecke. Cryo-EM funktioniert, indem es einen Elektronenstrahl durch gefrorene Materialproben schickt und Tausende von 2D-Fotos der Moleküle aus verschiedenen Winkeln erstellt. Durch den Abgleich dieser Fotografien entsteht ein hochauflösendes 3D-Bild eines einzelnen Moleküls.

Das Papier, in dem diese Forschung detailliert beschrieben wird, wurde in den Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlicht.

Quellen:

– Proceedings of the National Academy of Sciences (2023). DOI: 10.1073/pnas.2305494120