Neue Erkenntnisse über warmblütige Haie und die Auswirkungen auf den Schutz

Eine bahnbrechende Studie unter der Leitung von Wissenschaftlern des Trinity College Dublin hat überraschende Beweise dafür gefunden, dass bestimmte Haiarten, darunter der Riesenhai und der Kleinzahn-Sandtiger, möglicherweise warmblütige Merkmale besitzen. Entgegen der vorherrschenden Meinung, dass die meisten Haiarten kaltblütig sind, hat die Forschung Licht auf die Möglichkeit von Warmblütern bei diesen Lebewesen geworfen.

Das Forschungsteam führte Tests an lebenden Riesenhaien in irischen Gewässern sowie Autopsien an drei Kleinzahn-Sandtigerhaien durch, die an den Küsten Irlands und Großbritanniens angespült wurden. Die Ergebnisse waren faszinierend – die Kleinzahn-Sandtigerhaie zeigten wichtige Anzeichen einer warmblütigen Physiologie, darunter rote Muskeln in der Nähe der Wirbel und einen hohen Anteil an kompaktem Myokard in der Herzkammer. In ähnlicher Weise zeigten Temperaturmessungen von Riesenhaien während der Markierungsbemühungen ähnliche warmblütige Merkmale.

Dr. Nicholas Payne, der leitende Autor der Studie, betonte die Bedeutung dieser Ergebnisse. Er glaubt, dass diese Entdeckung neue Wege für wissenschaftliche Untersuchungen eröffnet, insbesondere für das Verständnis, warum sich bei bestimmten Haiarten regionale Endothermie oder Warmblüter entwickelt hat. Darüber hinaus betonte er die potenziellen Auswirkungen dieser Erkenntnisse auf den Naturschutz, insbesondere angesichts der raschen Erwärmung unserer Ozeane.

Dr. Haley Dolton, die Hauptautorin der Studie, teilte Dr. Paynes Bedenken. Sie wies darauf hin, dass der Kleinzahn-Sandtigerhai, eine Tiefseeart, in irischen Gewässern selten vorkomme. Seine Anwesenheit deutet auf eine mögliche Verschiebung seines Verbreitungsgebiets hin, möglicherweise aufgrund der Erwärmung des Wassers. Dr. Dolton betonte, dass dieser Befund Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit dieser Arten aufwirft, sich an steigende Meerestemperaturen anzupassen.

Weitere Forschung ist erforderlich, um die Gründe für diese warmblütigen Merkmale bestimmter Haiarten und ihre Auswirkungen auf die Erhaltungsbemühungen genauer zu untersuchen. Das Verständnis der physiologischen Anpassungen dieser faszinierenden Lebewesen ist entscheidend für den Schutz ihrer Populationen angesichts der Herausforderungen der Umwelt.

FAQ:

F: Was ist Warmblüter bei Haien?

Warmblüter, auch regionale Endothermie genannt, bezeichnet die Fähigkeit eines Organismus, seine Körpertemperatur über der seiner Umgebung zu halten. Während früher angenommen wurde, dass die meisten Haiarten kaltblütig seien, deuten neuere Untersuchungen darauf hin, dass einige Arten, wie der Riesenhai und der Kleinzahn-Sandtiger, möglicherweise warmblütige Merkmale besitzen.

F: Welche Auswirkungen haben warmblütige Haie auf den Schutz?

Die Entdeckung warmblütiger Merkmale bei bestimmten Haiarten gibt Anlass zu Bedenken hinsichtlich ihrer Fähigkeit, mit der Erwärmung der Meere zurechtzukommen. Da die Meerestemperaturen weiter steigen, stehen diese Arten möglicherweise vor Herausforderungen bei der Anpassung an ihre sich verändernde Umwelt. Erhaltungsbemühungen müssen diese physiologischen Anpassungen berücksichtigen, um die Populationen warmblütiger Haie zu schützen.

F: Wie wurden die Forschungsergebnisse gewonnen?

Das Forschungsteam führte Tests an lebenden Riesenhaien durch und führte Autopsien an drei Kleinzahn-Sandtigerhaien durch, die an irischen und britischen Küsten angespült wurden. Diese Untersuchungen ergaben wichtige Anzeichen der Warmblüter-Physiologie dieser Haiarten, wie etwa rote Muskeln in der Nähe der Wirbel und einen hohen Anteil an kompaktem Myokard in der Herzkammer.

F: Wer hat die Forschung finanziert?

Die Arbeit von Dr. Haley Dolton wurde vom Irish Research Council finanziert, während Dr. Nicholas Payne von der Science Foundation Ireland finanziert wurde. Die Forschung umfasste die Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern der University of Pretoria, der Zoological Society of London, der Universität Zürich, der Swansea University, dem Smithsonian Tropical Research Institute und dem University College Dublin.