Es erwarten Sie astrologische Freuden: Ein Leitfaden zur Sternenbeobachtung in den kommenden Monaten

Wenn die frische Herbstluft hereinbricht, bietet der Himmel ein spektakuläres Schauspiel für Sterngucker in Fremont und darüber hinaus. Während die Taurid-Meteore seit Ende September den Nachthimmel zieren, gibt es in den kommenden Monaten noch viele andere Himmelsphänomene, auf die man sich freuen kann.

Einer der Höhepunkte ist der mit Spannung erwartete Leoniden-Meteorschauer, der Mitte November seinen Höhepunkt erreichen und bis Anfang 2024 andauern wird. Der Anblick der am Himmel leuchtenden Sternschnuppen wird jeden Beobachter in Erstaunen versetzen. Bedenken Sie jedoch, dass gegen Ende November der Mond die Sicht versperrt. Der Bibervollmond am 27. November wird keine idealen Bedingungen für die Sternenbeobachtung schaffen.

Der Auftakt der nächsten Monate voller Himmelswunder ist der Tauriden-Meteorschauer, der aus zwei Trümmerströmen besteht: den Südlichen Tauriden und den Nördlichen Tauriden. Die südlichen Tauriden werden ihren Höhepunkt voraussichtlich über Nacht am Sonntag erreichen und bieten Sternguckern eine erstklassige Gelegenheit, sich langsam bewegende Meteore und möglicherweise Feuerbälle zu beobachten. Obwohl der „Tauriden-Feuerballschwarm“ letztes Jahr außergewöhnlich war, sind solche Erscheinungen selten und treten etwa alle sieben Jahre auf.

Auch wenn sich dieses Wochenende für die Beobachtung der Tauriden als ungünstig erweist, bestehen immer noch Chancen, Zeuge des Meteoritenschauers zu werden. Die südlichen Tauriden bleiben bis zum 8. Dezember aktiv und die nördlichen Tauriden werden voraussichtlich über Nacht vom 11. bis 12. November ihren Höhepunkt erreichen. Bei einem Schnittpunkt der beiden Schauer können Himmelsbeobachter mit bis zu 10 Sternschnuppen pro Stunde rechnen.

Wenn man über die Tauriden hinausblickt, wird der Leoniden-Meteorschauer Mitte November den Nachthimmel erleuchten, gefolgt von den Geminiden Mitte Dezember. Die Geminiden, einer der stärksten Meteorschauer des Jahres, können auf ihrem Höhepunkt ein beeindruckendes Schauspiel von bis zu 120 Meteoren pro Stunde erzeugen. In diesem Jahr wird erwartet, dass die Geminiden über Nacht vom 13. auf den 14. Dezember ihren Höhepunkt erreichen. Darüber hinaus wird der Ursiden-Meteorschauer mit den Geminiden zusammenfallen und den ganzen Dezember über für eine Reihe von Meteoren sorgen.

Für diejenigen, die den kälteren Tagen trotzen, bieten die Quadrantiden ein potenzielles großes Finale der Meteorschauersaison. Obwohl es sich aufgrund seines kurzen Spitzenfensters von sechs Stunden am 3. und 4. Januar um einen der schwierigsten Schauer handelt, haben die Quadrantiden das Potenzial, der stärkste Schauer des Jahres zu werden.

Markieren Sie also Ihren Kalender, packen Sie sich ein und bereiten Sie sich auf ein beeindruckendes himmlisches Erlebnis vor. Ob es sich um die sich langsam bewegenden Tauriden oder die schnellen Geminiden handelt, der Nachthimmel verspricht eine Fülle von Sternschnuppen und atemberaubende Momente für Sterngucker.

FAQ

F: Was sind die Tauriden-Meteore?

Tauriden-Meteore sind Trümmerströme des Kometen Encke, die zu einem jährlichen Meteorschauer führen, der von der Erde aus sichtbar ist.

F: Wann ist die beste Zeit, die Tauriden-Meteore zu beobachten?

Die südlichen Tauriden und die nördlichen Tauriden sind derzeit aktiv, und die südlichen Tauriden werden voraussichtlich über Nacht am Sonntag ihren Höhepunkt erreichen.

F: Werden die Tauriden dieses Jahr Feuerbälle produzieren?

Obwohl Feuerbälle möglich sind, sind sie während des Tauriden-Meteorschauers relativ selten. Der letztjährige „Tauriden-Feuerballschwarm“ war außergewöhnlich und kam nur alle paar Jahre einmal vor.

F: Welche weiteren Meteorschauer sind in den kommenden Monaten zu erwarten?

Nach den Tauriden-Meteoriten wird der Leoniden-Meteorschauer Mitte November seinen Höhepunkt erreichen, der Geminiden-Meteorschauer Mitte Dezember und der Quadrantiden-Meteorschauer Anfang Januar.