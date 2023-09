Der Tasmanische Tiger: Wissenschaftler bergen RNA aus ausgestorbenem Tier

By

Einem Team schwedischer Wissenschaftler ist es gelungen, RNA aus einem 132 Jahre alten Tasmanischen Tiger, auch Beuteltiger genannt, zu extrahieren. Damit ist es die erste ausgestorbene Tierfamilie, aus der RNA gewonnen wurde. Der Beutelwolf, ein gestreiftes fleischfressendes Beuteltier, wurde in den 1930er Jahren auf der Insel Tasmanien in Australien bis zur Ausrottung gejagt.

Durch die Rückgewinnung von RNA, die die in der DNA kodierten Informationen in Proteine ​​übersetzt, können Wissenschaftler wertvolle Einblicke in die Genaktivität ausgestorbener Tiere gewinnen, die zuvor als verschollen galten. Diese Entdeckung eröffnet neue Möglichkeiten zur Erforschung der Biologie ausgestorbener Arten.

Im Gegensatz zur DNA, die Informationen über die Gene einer Art liefern kann, verrät die RNA, welche Gene aktiv zur Produktion von Proteinen in Zellen genutzt werden. Allerdings ist RNA fragil und zerfällt viel schneller als DNA, was die Rettung historischer Proben schwierig macht.

Die Wissenschaftler verwendeten ein modifiziertes Protokoll, um Millionen von RNA-Strängen aus der Haut und dem Muskel des Beutelwolf-Exemplars zu extrahieren, das 1891 katalogisiert und im Naturhistorischen Museum in Stockholm aufbewahrt worden war. Während ein Teil der RNA Anzeichen von Schäden aufwies, wurde die Authentizität der Beutelwolf-RNA-Sequenzen durch einen Vergleich mit dem Genom der Art bestätigt.

Die Forscher entdeckten RNA, die für gewebespezifische Proteine ​​in den Muskelproben kodiert, etwa Titin und Aktin, die für die Elastizität und Kontraktion der Muskelfasern verantwortlich sind. In den Hautproben fanden sie RNA, die für ein Strukturprotein namens Keratin kodiert. Die RNA-Profile ähneln stark denen bestehender Arten und geben Einblicke in spezifische anatomische Merkmale.

Die Gewinnung von RNA aus ausgestorbenen Arten könnte nicht nur die laufenden Bemühungen um eine mögliche Wiederbelebung des Beutelwolfs unterstützen, sondern auch zu unserem Verständnis der Virusentwicklung beitragen. Der Nachweis des Vorhandenseins verschiedener RNA-Viren im Laufe der Zeit könnte unser Wissen auf diesem Gebiet erweitern.

Die Ergebnisse der Studie haben ethische und technologische Fragen im Zusammenhang mit Projekten zur Bekämpfung des Aussterbens aufgeworfen. Darüber hinaus weckt die Entdeckung eines Exemplars des Beutelwolfs in einem schwedischen Museum die Neugier, wie er Tausende von Kilometern von seinem ursprünglichen Lebensraum in Australien entfernt gelandet ist.

Diese bahnbrechende Forschung wurde in Genome Research veröffentlicht.

Definitionen:

– RNA: Ribonukleinsäure, ein Molekül, das DNA-Informationen in Proteine ​​übersetzt.

– Thylacine: Ein gestreiftes fleischfressendes Beuteltier, auch bekannt als Tasmanischer Tiger.

– Genom: Der vollständige Satz genetischen Materials, einschließlich DNA, eines Organismus.

– Aussterben: Der Prozess der Wiederbelebung ausgestorbener Arten.

– Virusevolution: Die Entwicklung und Veränderungen von Viruspopulationen im Laufe der Zeit.

