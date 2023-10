Die Mikrobiologie von Hidradenitis suppurativa und ihre Verbindung zum Hautmikrobiom: Erkenntnisse von Tamia Harris-Tryn, MD, PhD

By

In einem aktuellen Interview mit HCPLive besprach Dr. Tamia Harris-Tryn, außerordentliche Professorin in der Abteilung für Dermatologie am UT Southwestern Medical Center, ihre bevorstehende Präsentation beim 8. Jahressymposium über Fortschritte bei Hidradenitis suppurativa. Der Schwerpunkt der Präsentation liegt auf der Mikrobiologie der Hidradenitis suppurativa (HS) und ihrem Zusammenhang mit dem Hautmikrobiom.

Dr. Harris-Tryn betonte, wie wichtig es ist, die Rolle von Mikroben, einschließlich Viren, Bakterien, Pilzen und Milben, bei Erkrankungen wie HS zu verstehen. Sie erklärte, dass ihr Labor darauf abzielt zu verstehen, warum diese Mikroben unter bestimmten Bedingungen aus dem Gleichgewicht geraten. Durch die Untersuchung des Hautmikrobioms hoffen sie, den Einfluss dieser Mikroben auf unsere Biologie aufzudecken.

Einer der wichtigsten Punkte, die Dr. Harris-Tryn in ihrem Vortrag hervorhob, ist der erhebliche Einfluss der Ernährung auf das Hautmikrobiom. Während bekannt ist, dass die Ernährung das Darmmikrobiom beeinflusst, legen die unveröffentlichten Arbeiten ihres Labors nahe, dass die Ernährung auch eine entscheidende Rolle im Hautmikrobiom spielt. Das Verständnis dieses Zusammenhangs ist für die Behandlung von Erkrankungen wie HS von entscheidender Bedeutung.

Dr. Harris-Tryn räumte ein, dass HS eine Krankheit bleibt, die nicht vollständig verstanden wird. Trotz jüngster Bemühungen, die Erkrankung zu untersuchen, gibt es immer noch viel Unbekanntes, einschließlich der Frage, warum Patienten unterschiedlich auf verschiedene Behandlungen ansprechen. Sie glaubt jedoch, dass das Verständnis des Zusammenhangs zwischen Ernährung und Erkrankungen wie HS wertvolle Erkenntnisse liefern kann.

Der Interviewabschnitt mit Dr. Harris-Tryn bietet weitere Details zu ihrer Arbeit und Präsentation. Während sie sich mit der Mikrobiologie von HS und seiner Verbindung zum Hautmikrobiom befasst, hofft sie, die damit verbundenen komplexen Prozesse zu vereinfachen und wichtige Fragen in diesem Bereich zu beantworten.

Insgesamt unterstreicht die Forschung von Dr. Harris-Tryn die Bedeutung der Untersuchung der Mikrobiologie von HS und seiner Verbindung zum Hautmikrobiom. Durch ein tieferes Verständnis darüber, wie Mikroben unsere Biologie beeinflussen, insbesondere durch Faktoren wie die Ernährung, können Ärzte und Wissenschaftler wirksamere Strategien zur Behandlung von Erkrankungen wie HS entwickeln.

Definitionen:

– Mikrobiom: Die Ansammlung von Mikroorganismen, einschließlich Bakterien, Pilzen, Viren und Milben, die in einer bestimmten Umgebung leben.

– Hidradenitis suppurativa (HS): Eine chronisch entzündliche Hauterkrankung, die durch schmerzhafte, wiederkehrende Knötchen und Abszesse gekennzeichnet ist. Die genaue Ursache von HS ist unbekannt.

Quellen:

– Keine URLs angegeben