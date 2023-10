Der faszinierende Takin: Eine einzigartige Rinderart

By

Der Takin, wissenschaftlich bekannt als Budorcas taxicolor, ist eine faszinierende und einzigartige Rinderart. Es gibt vier Unterarten von Takin: den Bhutan-Takin (B. taxicolor whitei), den Goldenen Takin (B. taxicolor bedfordi), den Mishmi-Takin (B. taxicolor taxicolor) und den Sichuan-Takin (B. taxicolor tibetana). Diese Kreaturen leben in den alpinen Gebieten und bewaldeten Tälern Asiens, die sich über Bhutan, Myanmar, Nordindien, Zentral- und Südchina sowie Tibet erstrecken.

Die Nahrung des Takins besteht hauptsächlich aus saisonal verfügbarer Vegetation, wie zum Beispiel Blättern von Bäumen und Sträuchern. Im Winter, wenn ihre bevorzugte Nahrung knapp ist, fressen sie auch Gräser, Kräuter und zarte Zweige. Takins haben besondere körperliche Merkmale, die einer Kreuzung aus Kühen, Ziegen und Schafen ähneln. Sie besitzen elchartige Nasen und kurze, gedrungene Beine, die ihren großen, gedrungenen Körper stützen.

Sowohl männliche als auch weibliche Takine haben Gnus-ähnliche Hörner, die aus dem Scheitel ihres Kopfes hervorragen und sich nach oben krümmen. Ihr Fell ist je nach Unterart graubraun bis rötlich oder schokoladenbraun. Bemerkenswert ist, dass der goldene Takin ein charakteristisches goldfarbenes Fell hat, das möglicherweise das goldene Vlies der griechischen Mythologie inspiriert hat.

Takins navigieren durch ihre bergigen Lebensräume mit ihren speziell angepassten gespaltenen Hufen, die es ihnen ermöglichen, steiles und felsiges Gelände zu überqueren. Im Sommer bilden sie Herden von bis zu 300 Individuen zur Paarung und zur reichlichen Nahrungsverfügbarkeit. Allerdings teilen sich die Herden in den Wintermonaten in kleinere Gruppen von etwa 15 bis 30 Tieren auf. Männliche Takins sind normalerweise Einzelgänger, außer während der Brutzeit.

Männer markieren ihre Dominanz, indem sie Urin auf ihre Beine, Brust und Gesicht sprühen und so einen Geruchsindikator für andere Takins darstellen. Während Takine nur wenige natürliche Feinde haben, jagen Schneeleoparden möglicherweise Kälber, und Raubtiere wie Leoparden, Tiger, Wölfe und Asiatische Schwarzbären haben es gelegentlich auf Erwachsene abgesehen. Takins warnen die Herde mit einem Hustengeräusch, wenn sie eine Gefahr spüren, und veranlassen andere, ins Unterholz zu fliehen und sich zu verstecken.

Leider werden alle Unterarten des Takin von der International Union for Conservation of Nature (IUCN) als gefährdet eingestuft. Jüngste Untersuchungen deuten darauf hin, dass ihr Verbreitungsgebiet möglicherweise kleiner ist als bisher angenommen, was darauf hindeutet, dass für sie möglicherweise ein höheres Gefährdungsrisiko besteht als zunächst angenommen.

