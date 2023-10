Der erste Blick der NASA auf Asteroidenmaterial enthüllt Wasser und Kohlenstoff

By

Die NASA hat einen ersten Blick auf die schwarzen Steine ​​und den Staub geworfen, die im Rahmen ihrer OSIRIS-REx-Mission vom Asteroiden Bennu zurückgebracht wurden. Obwohl das meiste Material in einem Probensammelgerät eingeschlossen bleibt, deutet die geringe Menge, die bisher analysiert wurde, darauf hin, dass Bennu reichlich Wasser und Kohlenstoff enthält. Diese Entdeckung ergänzt die wachsenden Beweise dafür, dass Asteroiden möglicherweise eine Rolle dabei gespielt haben, die frühe Erde mit den notwendigen Zutaten für die Entstehung von Leben zu versorgen.

Die Raumsonde, die Teil der OSIRIS-REx-Mission war, berührte im Jahr 2020 kurzzeitig die Oberfläche von Bennu und sammelte Steine ​​in einem Gerät, das als Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism (TAGSAM) bekannt ist. Das TAGSAM-Gerät war in einem Behälter versiegelt, der letzten Monat zur Erde zurückgekehrt war, und wird in einem Speziallabor im Johnson Space Center der NASA langsam zerlegt. Die aus dem Kanister entnommenen Proben ergaben bereits wasserführende Tonmineralien und fast 5 % Kohlenstoff, was dieses Material zu einem Traum für Astrobiologen macht.

Beim Öffnen des Kanisters sahen die Wissenschaftler schwarzen Asteroidenstaub, etwas größere Partikel und Gestein, das durch eine Mylar-Klappe entwichen war. Diese Gesteine ​​werden von Experten im Astromateriallabor sorgfältig dokumentiert und gesammelt. Der Großteil der aus Bennu zurückgebrachten Gesteine ​​ist jedoch immer noch im TAGSAM-Gerät eingeschlossen, das die Forscher sorgfältig zerlegen werden, um an die Proben zu gelangen. Während die genaue Menge des gesammelten Materials noch ungewiss ist, schätzt das Team, dass sie etwa acht Unzen Asteroidenmaterial erhalten haben.

Die Entdeckung von Wasser und Kohlenstoff auf Bennu durch die NASA ist eine bedeutende Entdeckung, die die Theorien über die Beteiligung von Asteroiden an der Entstehung des Lebens auf der Erde weiter untermauert. Die von Bennu gesammelten Proben werden weiterhin detailliert analysiert und liefern wertvolle Einblicke in die Zusammensetzung von Asteroiden und ihre mögliche Rolle bei der Entwicklung des Lebens im Universum.

