Der am weitesten entfernte Galaxien-Protocluster, der von einem internationalen Forschungsteam beobachtet wurde

Ein internationales Forschungsteam unter der Leitung von Assistenzprofessor Takuya Hashimoto von der Universität Tsukuba in Japan und dem Forscher Javier Álvarez-Márquez vom El Centro de Astrobiología (CAB, CSIC-INTA) in Spanien hat mit dem James Webb-Weltraumteleskop eine bahnbrechende Entdeckung gemacht und das Atacama Large Millimeter/submillimeter Array. Das Team hat den bislang am weitesten entfernten Galaxien-Protohaufen beobachtet, der 13.14 Milliarden Lichtjahre entfernt liegt.

Den Forschern gelang es, die „Kernregion“ des Galaxien-Protohaufens zu erfassen, die einer Metropolregion mit einer außergewöhnlich hohen Anzahldichte an Galaxien entspricht. Sie fanden heraus, dass viele Galaxien auf einem kleinen Gebiet konzentriert sind und dass das Wachstum dieser Galaxien beschleunigt wird.

Mithilfe von Simulationen sagte das Team auch die Zukunft dieser Metropolregion voraus und entdeckte, dass sie innerhalb von mehreren zehn Millionen Jahren zu einer größeren Galaxie verschmelzen wird. Von diesen Erkenntnissen wird erwartet, dass sie wertvolle Einblicke in die Entstehung und das Wachstum von Galaxien liefern.

Galaxienhaufen, bei denen es sich um Ansammlungen von mehr als 100 Galaxien handelt, die durch gegenseitige Gravitationskräfte miteinander verbunden sind, spielen in der Astronomie eine bedeutende Rolle. Das Wachstum einer Galaxie wird von ihrer Umgebung beeinflusst, wobei reife Sternpopulationen häufig in dicht besiedelten Regionen zu finden sind. Dies wird als „Umwelteffekt“ bezeichnet. Es ist von entscheidender Bedeutung zu verstehen, wann dieser Effekt in der Geschichte des Universums begann.

Galaxien-Protohaufen sind die Vorfahren von Galaxienhaufen kurz nach der Geburt des Universums. Sie bestehen aus etwa 10 entfernten Galaxien. Durch die Beobachtung dieser Protocluster können Wissenschaftler Einblicke in die frühen Stadien der Galaxienentstehung und -entwicklung gewinnen.

Das Forschungsteam konzentrierte sich auf die „Kernregion“ des Protoclusters A2744z7p9OD, der zuvor als der am weitesten entfernte Protocluster identifiziert worden war. Mit dem NIRSpec-Instrument des James Webb-Weltraumteleskops konnten sie erfolgreich ionisiertes Sauerstoffionenlicht von vier Galaxien in dieser Kernregion nachweisen. Eine weitere Analyse der vom Atacama Large Millimeter/submillimeter Array erfassten Radioemissionen ergab das Vorhandensein von Staub in drei der vier Galaxien, was auf ein Galaxienwachstum hindeutet.

Um tiefer in die Entstehung und Entwicklung dieser Galaxien einzutauchen, führte das Team eine Simulation der Galaxienentstehung durch. Die Simulation zeigte, dass die vier Galaxien in der Kernregion innerhalb weniger zehn Millionen Jahre letztendlich zu einer größeren Galaxie verschmelzen werden.

Diese Studie liefert wertvolle Einblicke in die frühe Geschichte der Galaxienentstehung und die Rolle von Umwelteinflüssen. Das James Webb-Weltraumteleskop und das Atacama Large Millimeter/submillimeter Array haben sich als unverzichtbare Werkzeuge zur Beobachtung und Untersuchung entfernter Galaxien erwiesen und bieten uns einen Einblick in die Vergangenheit unseres Universums.

Quellen:

– Universität Tsukuba, Japan

– El Centro de Astrobiología (CAB, CSIC-INTA), Spanien