Forscher entwickeln magnetische Nanopartikel zur Beseitigung der Kohlenwasserstoffverschmutzung im Wasser

Der weit verbreitete Einsatz von Kohlenwasserstoffen, den Hauptbestandteilen fossiler Brennstoffe, trägt nicht nur zur Klimakrise durch Treibhausgasemissionen bei, sondern stellt auch erhebliche Umweltprobleme dar. Kohlenwasserstoffe sind die am häufigsten vorkommende Klasse organischer Schadstoffe auf der Erde und kommen in Rohöl vor, das üblicherweise als Kraftstoff für Transport und Heizung verwendet wird, sowie in Kunststoffmaterialien.

Trotz des zunehmenden Bewusstseins für die verheerenden Auswirkungen des Klimawandels ist die Weltwirtschaft immer noch stark von fossilen Brennstoffen abhängig. Laut einem kürzlich in Advanced Science veröffentlichten Artikel beläuft sich die weltweite Produktion von Rohöl und Erdgas auf Milliarden Tonnen und trägt zur Freisetzung großer Mengen an Treibhausgasen bei. Abgesehen von den bekannten Auswirkungen auf die Umwelt gibt auch die weit verbreitete Mikroplastikverschmutzung durch Kohlenwasserstoffe Anlass zur Sorge. Mikroplastik wurde in abgelegenen Gebieten wie der Arktis und sogar in Wolken gefunden.

Um dieses dringende Problem der Plastikverschmutzung und der Kohlenwasserstoffverschmutzung im Wasser anzugehen, sind wirksame Lösungen erforderlich. Während Anstrengungen unternommen werden, um von fossilen Brennstoffen abzuweichen und alternative Möglichkeiten für Kunststoffprodukte zu erkunden, wird eine zuverlässige Methode zur Entfernung von Kohlenwasserstoffen aus Wasser benötigt. Aktuelle Methoden wie Abschäumen und Flockung können nur größere Mikroplastikteile entfernen, kleinere Partikel bleiben davon unberührt.

Um dieses Problem anzugehen, hat ein Forscherteam um Marcus Halik von der Friedrich-Alexander-Universität eine universelle Sanierungsmethode mithilfe superparamagnetischer Eisenoxid-Nanopartikel (SPIONs) entwickelt. Diese Nanopartikel haben eine Größe von etwa 10 nm und verfügen über eine große aktive Oberfläche. Die Superparamagnetismus-Eigenschaft der SPIONs ermöglicht eine einfache Sammlung mit einem externen Magneten.

Die Forscher demonstrierten die Wirksamkeit ihrer magnetischen Wasserreinigungstechnologie, indem sie erfolgreich verschiedene Kohlenwasserstoffe, darunter Öle und Mikroplastikpartikel, aus verschiedenen Wasserproben entfernten. Die SPIONs erwiesen sich als recycelbar und konnten mehrfach verwendet werden. Interessanterweise zeigte die Mischung aus Eisenpartikeln und Kunststoffabfällen nach einem Sanierungszyklus immer noch ölabsorbierende Eigenschaften und übertraf damit die sauberen SPIONs allein.

Obwohl noch einige Herausforderungen zu bewältigen sind, beispielsweise die Suche nach einer Lösung für das Recycling der gesammelten Kohlenwasserstoffe, ist das Team davon überzeugt, dass seine Arbeit dazu beitragen wird, den Eintrag von Mikroplastik und organischen Schadstoffen in Ozeane und andere Wasserquellen zu verhindern. Sie arbeiten auch daran, das Spektrum der Schadstoffe, auf die die SPIONs abzielen können, zu erweitern, darunter auch anorganische Schadstoffe. Um diese Fortschritte zu realisieren, sind die Weiterentwicklung eines Prototyps eines Magnetabscheiders und finanzielle Unterstützung erforderlich.

Dieser innovative Ansatz mit magnetischen Nanopartikeln bietet vielversprechendes Potenzial zur Lösung des globalen Problems der Kohlenwasserstoffverschmutzung im Wasser. Durch die Entwicklung wirksamer Methoden zur Entfernung und Wiederverwertung von Kohlenwasserstoffen können wir die Auswirkungen auf die Umwelt abmildern und den Weg in eine nachhaltigere Zukunft ebnen.

Referenz: Marcus Halik, et al., A Sustainable Method for Removal of the Full Range of Liquid and Solid Hydrocarbons from Water Included Up- and Recycling, Advanced Science (2023). DOI: 10.1002/advs.202302495