SpaceXs Raumschiff-Update von Elon Musk

Elon Musk, CEO von SpaceX, gab auf dem International Astronautical Congress ein Update zur Starship-Rakete. Musk bestätigte, dass SpaceX alle notwendigen Korrekturen vorgenommen hat, die von den Aufsichtsbehörden für einen zweiten Flugversuch gefordert wurden. Der nächste Start wird ein „Hot Staging“ beinhalten, bei dem die Triebwerke der oberen Stufe vor der Trennung zünden. Dies ist ein neuer Test für SpaceX. Musk hält dies für den riskantesten Teil des Fluges, aber bei Erfolg besteht seiner Meinung nach eine gute Chance, die Umlaufbahn zu erreichen.

Musk erwähnte auch zukünftige Pläne für Starship, einschließlich der Möglichkeit einer unbemannten Landung auf dem Mars in vier Jahren. Darüber hinaus hat die NASA SpaceX damit beauftragt, im Jahr 2025 oder 2026 mit Starship Astronauten auf dem Mond zu landen.

FCC verhängt Geldstrafe gegen DISH wegen Fahrlässigkeit in Bezug auf Weltraumschrott

Die Federal Communications Commission (FCC) hat dem Satellitenfernsehanbieter DISH eine Geldstrafe von 150,000 US-Dollar auferlegt, weil er einen seiner stillgelegten Satelliten nicht ordnungsgemäß aus der Umlaufbahn gebracht hat. Dieser Schritt unterstreicht das Engagement der FCC, die Regeln für Weltraummüll durchzusetzen und sicherzustellen, dass Satellitenbetreiber die Verantwortung für ihren Weltraummüll übernehmen.

Weltraumschrott stellt ein erhebliches Risiko für betriebsbereite Raumfahrzeuge dar, und die NASA hat verschiedene Methoden erforscht, um diesen Müll aus der Erdumlaufbahn zu entfernen. Das Bußgeld der FCC dient als bahnbrechende Einigung und demonstriert die starke Durchsetzungsbefugnis der Behörde in Bezug auf Weltraummüll.

PLD Space startet erste private Rakete in Europa

Das spanische Unternehmen PLD Space hat seine wiederverwendbare Rakete MIURA 1 erfolgreich gestartet und war damit das erste Mal, dass ein privates Unternehmen eine Rakete in Europa gebaut und gestartet hat. Der Testflug dauerte 5 Minuten, wobei die Rakete eine Höhe von 28 Meilen erreichte, bevor sie wie geplant im Atlantik landete.

Dieser Meilenstein hat Spaniens Forschung und Entwicklung im Raumtransport an die Spitze gebracht. Der Erfolg des MIURA-1-Testflugs wird es PLD Space ermöglichen, die Rakete weiterzuentwickeln und an MIURA 5 zu arbeiten, einem größeren System, das für den Satelliteneinsatz konzipiert ist. Ziel des Unternehmens ist es, den technologischen Fortschritt in der Raketenentwicklung zu beschleunigen.

Definitionen:

Raumschiff: Die größte von SpaceX entwickelte Rakete der Geschichte.

Heiße Inszenierung: Eine Raketen-Stufentechnik, bei der die Triebwerke der Oberstufe vor der Trennung gezündet werden.

Weltraummüll: Defekte Satelliten, Raketenteile und andere Fragmente in der Erdumlaufbahn, die eine Gefahr für betriebsbereite Raumfahrzeuge darstellen.

Deorbit: Der Prozess, einen Satelliten sicher zurück in die Erdatmosphäre zu bringen, damit er beim Wiedereintritt verglüht.

