Ein synthetisches Mikroorganismen-Ökosystem für das Upcycling von Kunststoffabfällen

By

Die Verschmutzung durch Plastik ist weltweit zu einem wachsenden Problem geworden und veranlasst Forscher, innovative Lösungen zu finden. In einer kürzlich in Nature Communications veröffentlichten Studie haben Wissenschaftler ein synthetisches Mikroorganismen-Ökosystem entwickelt, das gemeinsam Kunststoffe in wünschenswerte Chemikalien umwandelt. Mithilfe zweier Bakterienstämme bauten die Forscher Polyethylenterephthalat (PET), einen der häufigsten Kunststoffe, effizient zu ungiftigen, umweltfreundlichen und biologisch abbaubaren Polymeren ab.

Die Forscher unter der Leitung von Bioingenieurprofessor Ting Lu von der University of Illinois Urbana-Champaign und Medizintechnik- und Wissenschaftsprofessor James J. Collins vom MIT verfolgten einen einzigartigen Ansatz, indem sie den Upcycling-Prozess in zwei unterschiedliche Aufgaben aufteilten, die von verschiedenen Bakterienstämmen erledigt werden. Ein Stamm war für die Verarbeitung von Terephthalsäure verantwortlich, während sich der andere auf Ethylenglykol konzentrierte, beides Nebenprodukte des PET-Abbaus. Die Kombination der Anstrengungen dieser Stämme erwies sich als produktiver als die Verwendung eines einzigen Stammes für beide Aufgaben.

Das Ergebnis dieses Designer-Upcycling-Konsortiums war die Umwandlung von PET in zwei wertvolle Produkte: mittelkettige Polyhydroxyalkanoate (mcl-PHA) und cis-cis-Muconat (MA), eine Vorstufe von Polyurethan und Adipinsäure. Polyurethan wird häufig in Anwendungen wie Isolatoren, Schäumen, Beschichtungen und Klebstoffen verwendet, während Nylon aus Adipinsäure hergestellt wird.

Dieser Ansatz der mikrobiellen Arbeitsteilung beim Kunststoff-Upcycling bietet zahlreiche Vorteile. Durch den Einsatz von Mikroorganismen zur Biokonvertierung kann die Komplexität des Prozesses vereinfacht werden, was zu rationalisierten Produktionsabläufen führt. Darüber hinaus ermöglicht diese Methode die Integration von Abfallabbau und Produkterzeugung, was sie zu einer vielversprechenden Alternative zu herkömmlichen Polymer-Upcycling-Methoden macht.

Obwohl sich diese Studie auf das Upcycling von PET konzentrierte, können die zugrunde liegenden Strategien und Konzepte möglicherweise auch auf andere Arten von Kunststoffen angewendet werden und so den Weg für eine nachhaltige Bioökonomie ebnen. Durch die Erweiterung der Biosynthesewege und deren Verknüpfung mit Stoffwechselknoten im Terephthalsäure- und Ethylenglykol-Katabolismus kann dieses Ökosystem synthetischer Mikroorganismen zur Herstellung einer Vielzahl von Chemikalien genutzt werden.

Der Kampf gegen die Plastikverschmutzung erfordert innovative Lösungen, und die Entwicklung dieses Ökosystems synthetischer Mikroorganismen bringt uns einer nachhaltigeren Zukunft einen Schritt näher.

Quellen:

– „Konstruktive mikrobielle Arbeitsteilung für das Kunststoff-Upcycling“ – Nature Communications

– University of Illinois Urbana-Champaign

– Massachusetts Institute of Technology (MIT)