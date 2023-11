Neue Erkenntnisse aus den jüngsten Ergebnissen des SWOT-Satelliten

Der Satellit Surface Water and Ocean Topography (SWOT) hat kürzlich seine erste vollständige 21-tägige wissenschaftliche Umlaufbahn abgeschlossen und bahnbrechende Erkenntnisse über die Höhe des Wassers auf der Erdoberfläche geliefert. Die Messungen des Satelliten bieten eine detaillierte Visualisierung von Anomalien der Meeresoberflächenhöhe und verdeutlichen die Schwankungen des Meeresspiegels weltweit. Diese Variationen sind entscheidend für die Kartierung von Phänomenen wie Meeresströmungen und Meereserwärmung.

Parag Vaze, SWOT-Projektmanager am Jet Propulsion Laboratory der NASA, beschreibt die von SWOT zurückgesendeten Daten als „unglaublich“. Mit der Fähigkeit, die Forschung zum Klimawandel voranzutreiben, ermöglichen diese Beobachtungen Gemeinden weltweit, sich besser auf die Herausforderungen einer sich erwärmenden Welt vorzubereiten.

Der Schlüssel zum Sammeln dieser Daten ist das Ka-Band-Radar-Interferometer (KaRIn). Durch die Aussendung von Radarimpulsen in Richtung der Wasseroberfläche und den Empfang des Rücksignals mit zwei Antennen, die an beiden Enden eines 33-Fuß-Auslegers angebracht sind, kann SWOT sehr detaillierte Informationen über Gewässer erfassen. Diese Technologie stellt einen bedeutenden Fortschritt in unserem Verständnis der Süßwasserdynamik dar, wie Daniel Esteban-Fernandez, KaRIn-Instrumentenmanager am Jet Propulsion Laboratory der NASA, erklärt.

SWOT wurde am 16. Dezember 2022 von der Vandenberg Space Force Base aus gestartet und ist eine Gemeinschaftsinitiative der NASA, des Centre National D'Etudes Spatiales (CNES), der Canadian Space Agency (CSA) und der United Kingdom Space Agency. Als erste globale Untersuchung des Oberflächenwassers der Erde zielt SWOT darauf ab, die feinen Details der Oberflächentopographie des Ozeans zu beobachten und Veränderungen in Gewässern im Laufe der Zeit zu verfolgen.

Während der laufenden Betriebsphase wird der Satellit etwa drei Jahre lang weiterhin Daten sammeln und so ein umfassendes Verständnis des Oberflächenwassers der Erde gewährleisten. Diese Erkenntnisse versprechen, unser Wissen über die globale Wasserdynamik zu revolutionieren und zu Strategien zur Eindämmung der Auswirkungen des Klimawandels beizutragen.

FAQ

1. Was misst der SWOT-Satellit?

Der SWOT-Satellit misst die Höhe des Wassers auf der Erdoberfläche und liefert detaillierte Einblicke in Höhenanomalien der Meeresoberfläche und Schwankungen des Meeresspiegels.

2. Wie sammelt SWOT Daten?

SWOT sammelt Daten mit dem Ka-Band-Radar-Interferometer (KaRIn), das Radarimpulse in Richtung der Wasseroberfläche sendet und das Rücksignal mithilfe von zwei Antennen an beiden Enden eines 33-Fuß-Auslegers erfasst.

3. Wie werden die SWOT-Daten den Gemeinden zugute kommen?

Die SWOT-Daten werden die Erforschung der Auswirkungen des Klimawandels vorantreiben und Gemeinden weltweit dabei helfen, sich auf eine sich erwärmende Welt vorzubereiten, indem sie ein umfassendes Verständnis der Wasserdynamik liefern.

4. Was ist die Mission des SWOT-Satelliten?

SWOT ist die erste globale Untersuchung des Oberflächenwassers der Erde und zielt darauf ab, die detaillierte Topographie der Meeresoberfläche zu beobachten und Veränderungen in Gewässern im Laufe der Zeit zu überwachen.

5. Wie lange wird SWOT weiterhin Daten sammeln?

Während der Betriebsphase wird SWOT voraussichtlich etwa drei Jahre lang Daten sammeln, um eine umfassende Analyse des Oberflächenwassers der Erde zu ermöglichen.