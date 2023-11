Swinburne University of Technology erweitert wissenschaftliche Partnerschaft mit Keck Observatory

By

Die Swinburne University of Technology hat Geschichte geschrieben, indem sie sich als erste nicht-amerikanische Organisation dem hochgeschätzten WM Keck Observatory in Hawaii als wissenschaftlicher Partner angeschlossen hat. Diese bahnbrechende Partnerschaft wird den Forschern von Swinburne großen Nutzen bringen, da sie die Anzahl ihrer Beobachtungsnächte verdoppelt und ihnen ein Mitspracherecht bei der Festlegung der wissenschaftlichen und technologischen Prioritäten des Observatoriums gibt. Darüber hinaus wird es Swinburne ermöglichen, sein Fachwissen in Spitzentechnologien durch neue Instrumentierungs- und Softwareentwicklungsprojekte zu erweitern.

Die Zusammenarbeit mit dem Keck-Observatorium baut auf Swinburnes langjähriger 15-jähriger Partnerschaft mit Caltech auf, die zu einer Reihe bemerkenswerter wissenschaftlicher Errungenschaften geführt hat. Swinburne-Forscher haben bahnbrechende Beiträge geleistet, z. B. indem sie mit einem kosmischen Teleskop das Innenleben von Protogalaxien enthüllten, die durch die Geburt neuer Sterne verursachte Weltraumverschmutzung aufdeckten und mit Hilfe eines Riesenteleskops ein Fossil aus dem Urknall entdeckten.

Swinburne ist bekannt für seine erstklassige Astronomie- und Astrophysikforschung und steht an der Spitze des schnell wachsenden Raum- und Raumfahrtsektors, der bis 1.1 voraussichtlich einen Wert von unglaublichen 2040 Billionen US-Dollar haben wird. Mithilfe ihrer hochmodernen Einrichtungen haben Swinburne-Astronomen Pionierarbeit in der Fernforschung geleistet Dank einer großzügigen Spende des Wohltätigkeitsfonds Eric Ormond Baker konnte der Betrieb der Teleskope von einem über 9000 Kilometer entfernten Kontrollraum aus gesteuert werden.

Diese neue wissenschaftliche Partnerschaft mit dem Keck-Observatorium wird Swinburnes Position und Einfluss bei der Leitung hochwirksamer wissenschaftlicher Vorhaben im kommenden Jahrzehnt erheblich stärken. Die Vizekanzlerin und Präsidentin von Swinburne, Professor Pascale Quester, zeigte sich begeistert und erklärte: „Diese historische Vereinbarung wird dazu beitragen, die Zukunft Australiens als globaler Marktführer in der Astronomie und Weltraumtechnologie zu sichern.“

Durch den erweiterten Zugang zu Beobachtungsnächten werden die Astronomen von Swinburne eine Führungsrolle in hochwirksamen Wissenschaftsprogrammen übernehmen. Durch die Zusammenarbeit mit angesehenen Institutionen und angesehenen Wissenschaftlern vom Caltech, der University of California, der NASA, der University of Hawai'i und darüber hinaus werden sie die Entdeckungen der wissenschaftlichen Landschaft von morgen vorantreiben.

Rich Matsuda, Interimsdirektor des Keck-Observatoriums, fügte hinzu: „Wir freuen uns, die Swinburne University of Technology als wissenschaftlichen Partner begrüßen zu dürfen. Ihre Werte, ihre Vision und ihr Engagement, der globalen Astronomiegemeinschaft zu dienen, stimmen eng mit unserer Mission überein. Gemeinsam freuen wir uns darauf, uns auf eine spannende Suche zu begeben, um grundlegendes Wissen über das Universum zu enthüllen, das noch unentdeckt ist.“

Die US-Botschafterin in Australien, Ihre Exzellenz Caroline Kennedy, lobte die neue Partnerschaft in einer Videobotschaft und würdigte die dauerhafte Zusammenarbeit zwischen Australien und den USA im Bereich der Weltraumforschung. Sie äußerte ihre Vorfreude auf die bahnbrechenden Entdeckungen, die aus dieser außergewöhnlichen Partnerschaft hervorgehen werden.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

1. Welche Bedeutung hat der Beitritt der Swinburne University of Technology zum Keck-Observatorium?

Die Swinburne University of Technology ist die erste Organisation außerhalb der Vereinigten Staaten, die sich dem WM Keck Observatory als wissenschaftlicher Partner angeschlossen hat. Diese Partnerschaft verdoppelt nicht nur die Anzahl der Beobachtungsnächte für Swinburne-Forscher, sondern gewährt ihnen auch ein Mitspracherecht bei der Festlegung der wissenschaftlichen und technologischen Prioritäten des Observatoriums.

2. Was sind einige der wissenschaftlichen Errungenschaften der Swinburne-Forscher auf dem Gebiet der Astronomie und Astrophysik?

Swinburne-Forscher haben auf diesem Gebiet bemerkenswerte Beiträge geleistet, darunter die Aufdeckung der inneren Funktionsweise von Protogalaxien, die Identifizierung der durch neu gebildete Sterne verursachten Weltraumverschmutzung und die Entdeckung eines Fossils aus dem Urknall.

3. Wie wird diese Partnerschaft Swinburne und der Zukunft der Astronomie und Weltraumtechnologie in Australien zugute kommen?

Der Zusammenschluss mit dem Keck-Observatorium wird die Möglichkeiten von Swinburne, wirkungsvolle wissenschaftliche Programme zu leiten, erheblich verbessern. Diese Partnerschaft wird Australiens Position als globaler Marktführer in der Astronomie und Raumfahrttechnologie festigen und zum wachsenden Raum- und Raumfahrtsektor des Landes beitragen, der bis 1.1 voraussichtlich einen Wert von 2040 Billionen US-Dollar haben wird.

4. Wie werden Swinburne-Astronomen die Teleskope fernsteuern?

Astronomen aus Swinburne haben über 9000 Kilometer vom Observatorium entfernt einen Kontrollraum entwickelt, der es ihnen ermöglicht, die Teleskope aus der Ferne zu bedienen.

5. Wer ist sonst noch an dieser Zusammenarbeit beteiligt?

Swinburne-Forscher werden mit angesehenen Wissenschaftlern und Institutionen wie Caltech, der University of California, der NASA, der University of Hawai'i und anderen zusammenarbeiten, um die nächste Generation wichtiger Entdeckungen auf dem Gebiet der Astronomie und Astrophysik voranzutreiben.