Neue Studie enthüllt faszinierendes Jagdverhalten von Seelöwen

Ein aktuelles Video, das einen Seelöwen beim Kampf mit einem Oktopus vor der Küste von Nanaimo, Kanada, festhält, hat ein neues Licht auf das komplexe Jagdverhalten dieser Meeresräuber geworfen. Lindsay Bryant, die regelmäßig in der Gegend schwimmt, stolperte über die spannende Begegnung. Bryant verwechselte es zunächst damit, dass sich der Seelöwe in etwas verheddert hatte, und begann, die Interaktion aufzuzeichnen. Erst als sie sich das Filmmaterial später ansah, wurde ihr klar, dass es sich um einen heftigen Kampf zwischen dem Seelöwen und einem Oktopus handelte.

In dem auf YouTube geteilten Video ist zu sehen, wie der Seelöwe heftig mit dem Oktopus um sich schlägt und dabei Ausweichmanöver anwendet, um nicht von den acht Armen des Oktopus gefangen zu werden. Andrew Trites, ein Meeressäugerforscher an der University of British Columbia, erklärte, dass das Verschlucken eines ganzen Oktopus für Seelöwen eine herausfordernde Aufgabe sei. Der Oktopus hat die Fähigkeit, dem Verschlucken zu widerstehen, indem er mit seinen Armen den Kopf des Seelöwen greift, was möglicherweise zum Ersticken führt.

Um dieses Hindernis zu überwinden, wenden Seelöwen eine strategische Jagdtechnik an. Trites enthüllte, dass Seelöwen jeweils nur auf einen Arm des Oktopus beißen und dabei genug Kraft aufwenden, um einen Arm abzureißen. Dadurch können sie die Beute ohne Erstickungsgefahr verzehren. Interessanterweise führen Seelöwen diese Technik an der Wasseroberfläche durch, da sie in der Luft ein größeres Drehmoment erzeugen können als unter Wasser.

Die bemerkenswerte Begegnung zwischen Seelöwe und Oktopus bescherte Lindsay Bryant ein wirklich einzigartiges Schwimmerlebnis. Sie nannte es eine „einmalige Sichtung“ und teilte das Filmmaterial in den sozialen Medien und ließ die Zuschauer von dem intensiven Kampf zwischen zwei beeindruckenden Kreaturen des Ozeans fasziniert sein.

FAQ:

F: Warum beißen Seelöwen bei der Jagd auf Kraken immer nur auf einen Arm?

A: Seelöwen beißen jeweils nur auf einen Arm, um nicht zu ersticken. Indem sie einen Arm abreißen, können sie die Beute verzehren, ohne dass die Gefahr besteht, dass der Oktopus sie am Kopf festhält.

F: Wo fand die Begegnung zwischen Seelöwen und Oktopus statt?

A: Die Begegnung ereignete sich vor der Küste von Nanaimo, Kanada, in der Nähe von Vancouver Island.

F: Wer hat das Video aufgenommen?

A: Lindsay Bryant, die regelmäßig in der Gegend schwimmt, hat die bemerkenswerten Aufnahmen des Kampfes zwischen Seelöwen und Kraken gemacht.