Biologen untersuchen mikrobielle Eukaryoten in rauen geothermischen Seen

Biologen der Syracuse University forschen, um zu verstehen, wie mikrobielle Eukaryoten unter den rauen Bedingungen geothermischer Seen gedeihen. Eukaryoten sind Organismen mit einem Kern und anderen membrangebundenen Organellen. Sie machen mit schätzungsweise 8.7 Millionen Arten einen erheblichen Teil der Artenvielfalt der Erde aus. Protisten, einzellige Mikroorganismen, sind eine Hauptgruppe der Eukaryoten und ihre Untersuchung hilft, die Entwicklung komplexer Lebensformen zu verstehen.

Die Forscher der Fakultät für Biologie der Syracuse University führten unter der Leitung von Angela Oliverio, Assistenzprofessorin für Biologie, Feldforschungen im Lassen Volcanic National Park in Kalifornien durch, der für seinen größten geothermischen See in den USA bekannt ist. Der See ist extrem heiß (~52°C/124°F) und sauer (pH ~2) und bietet eine einzigartige Umgebung für die Untersuchung von Polyextremophilen.

Polyextremophile sind Organismen, die sich an mehrere extreme Bedingungen angepasst haben. Durch die Analyse früherer Studien zu mikrobiellen Eukaryoten in extremen Umgebungen stellten die Forscher fest, dass bestimmte Amöbenlinien häufig in Umgebungen mit hohen Temperaturen gefunden wurden. Diese Erkenntnis veranlasste sie, diese Amöben zu untersuchen, um Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie sich eukaryontische Zellen an extreme Hitze anpassen.

Es wurde festgestellt, dass eine bestimmte Amöbe, T. thermoacidophilus, im geothermischen See des Lassen-Nationalparks häufig vorkommt. Es liegen jedoch keine genomischen Daten zu diesem Organismus vor. Die Forscher reisten in den Park, um T. thermoacidophilus zu untersuchen und nach anderen extremophilen Eukaryoten zu suchen. Mit einem Spezialwerkzeug sammelten sie Wasserproben aus dem See und transportierten sie zur weiteren Analyse zurück ins Labor.

Das Team isoliert derzeit einzelne Zellen aus den Proben für die Genomsequenzierung und die Charakterisierung der Amöben mittels Mikroskopie. Die Forscher hoffen, dass ihre Erkenntnisse zu einem besseren Verständnis der Anpassung von Eukaryoten an extreme Umgebungen beitragen und möglicherweise Aufschluss darüber geben, welche Arten von Umgebungen im Universum Leben beherbergen können.

