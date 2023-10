Einzigartige Eigenschaften halfen Säugetieren, Massenaussterben zu überleben, wie eine neue Studie zeigt

Entgegen früherer Annahmen waren Säugetiere, die Massenaussterben überlebten, nicht immer Generalisten; Viele hatten einzigartige Eigenschaften, die ihr Überleben erleichterten und eine Neubewertung der Evolutionsmuster veranlassten.

Als vor 66 Millionen Jahren ein Asteroid die Erde traf, löste er ein verheerendes Massensterben aus. Die Dinosaurier (bis auf ein paar Vögel) starben alle aus, ebenso wie viele Säugetiere. Aber einige kleine Säugetiere überlebten und legten den Grundstein für alle heute lebenden Säugetiere.

Seit Jahrzehnten gehen Wissenschaftler davon aus, dass Säugetiere und ihre Verwandten, die schwierige Zeiten überlebt haben (z. B. während des Massenaussterbens), es geschafft haben, weil sie Generalisten waren, die in der Lage waren, fast alles zu essen und sich an alles anzupassen, was das Leben ihnen bot. Eine neue Studie, die in der Fachzeitschrift Nature Ecology and Evolution veröffentlicht wurde, legt jedoch nahe, dass diese Annahme möglicherweise nicht ganz korrekt ist.

Die von Ken Angielczyk, einem Paläommammalogen am Field Museum, geleitete Studie untersuchte den Stammbaum der Säugetiere nach mehreren Massensterben. Die Forscher fanden heraus, dass die überlebenden Arten nicht so generisch waren wie bisher angenommen. Stattdessen besaßen sie neue und unterschiedliche Eigenschaften, die wahrscheinlich eine entscheidende Rolle für ihr Überleben spielten.

Laut Angielczyk „schienen diejenigen, die häufiger überlebten, im Nachhinein nur verallgemeinert zu sein, wenn man sie mit ihren späteren Nachkommen vergleicht.“ Tatsächlich waren sie für ihre Zeit ziemlich fortschrittliche Tiere mit neuen Eigenschaften, die ihnen möglicherweise zum Überleben verholfen und ihnen evolutionäre Flexibilität verliehen hätten.“

Frühere Studien deuten darauf hin, dass kleine, insektenfressende Säugetiere in der Regel diejenigen Abstammungslinien sind, die Massenaussterben überleben. Diese neue Forschung erweitert diese Vorstellung jedoch, indem sie darauf hinweist, dass auch größere Synapsiden, die Tiergruppe, zu der Säugetiere gehören, die Fähigkeit hatten, Aussterbeereignisse zu überleben.

Die Forscher untersuchten den Stammbaum der Synapsiden und stellten fest, dass an bestimmten Punkten der Evolution nicht nur die kleinen und unspezialisierten Arten überlebten. Einige größere Synapsiden mit einzigartigen Eigenschaften konnten ebenfalls überleben und gedeihen.

Beispielsweise verfügten viele Säugetiere aus der Zeit der Dinosaurier über Zahnstrukturen, die es ihnen ermöglichten, in Beute zu schneiden, während einige wenige Zahnstrukturen besaßen, die zusätzlich zum Schneiden auch knirschen konnten. Diese spezialisierteren Zahnstrukturen hätten ihnen in Zeiten der Nahrungsmittelknappheit einen Vorteil verschafft und es ihnen ermöglicht, eine größere Auswahl an Nahrungsmitteln zu sich zu nehmen.

Insgesamt unterstreicht die Studie, wie wichtig es ist, bei der Untersuchung der Säugetierevolution neue Merkmale und Merkmale zu berücksichtigen. Es stellt die Vorstellung in Frage, dass Generalisten die einzigen sind, die Massenaussterben überleben können, und legt nahe, dass einzigartige Merkmale die notwendige Anpassungsfähigkeit zum Überleben bieten können.

