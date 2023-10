Massenaussterben überleben: Neue Merkmale sind der Schlüssel zum Erfolg von Säugetieren

Eine aktuelle Studie hat die lange verbreitete Annahme in Frage gestellt, dass generalisierte Tiere ein Massenaussterben eher überleben. Die von Forschern des Field Museum und des Columbia College Chicago durchgeführte Studie ergab, dass neue und unterschiedliche Merkmale eine entscheidende Rolle für das Überleben von Arten nach katastrophalen Ereignissen spielen können.

Die Idee des „Überlebens der Unspezialisierten“ ist seit Jahrzehnten weit verbreitet und legt nahe, dass generalistische Tiere, die sich an verschiedene Umgebungen und Nahrungsquellen anpassen können, mit größerer Wahrscheinlichkeit Aussterben überleben. Die Studie ergab jedoch, dass die überlebenden Arten für ihre Zeit tatsächlich recht weit fortgeschritten waren und über neuartige Merkmale verfügten, die möglicherweise zu ihrer Anpassungs- und Überlebensfähigkeit beigetragen haben.

Entgegen der landläufigen Meinung stellten die Forscher fest, dass es nicht die kleinen, generalistischen Insektenfresser waren, die das Massensterben überlebten, sondern Arten mit einzigartigen Eigenschaften. Frühere Annahmen deuteten darauf hin, dass kleine generalistische Tiere am widerstandsfähigsten wären, da sie sich verstecken und sich von allem ernähren können, was ihnen zur Verfügung steht. Die Studie ergab jedoch, dass spezialisierte Tiere mit spezifischen Ernährungsbedürfnissen und -anpassungen bessere Überlebenschancen hatten.

Die Forscher erstellten einen umfangreichen Stammbaum der Synapsiden, der Tiergruppe, zu der auch Säugetiere gehören, um deren Evolutionsgeschichte durch große Strahlungen und Massenaussterben zu untersuchen. Durch die Analyse von Informationen über Ernährung und Körpergröße entdeckten sie, dass häufig größere Synapsiden überlebten, was die Vorstellung vom „Überleben der Kleinen und Unspezialisierten“ widerlegte.

Weitere Analysen ergaben, dass viele der überlebenden Säugetiere neuere und neuartigere Eigenschaften aufwiesen, wie zum Beispiel spezielle Zähne zum Schneiden und Zerkleinern von Beute. Diese einzigartigen Eigenschaften verschafften ihnen eine evolutionäre Flexibilität, die es ihnen ermöglichte, in sich verändernden Umgebungen erfolgreich zu sein.

Diese Studie stellt bisherige Annahmen in Frage und unterstreicht die Bedeutung der Berücksichtigung eines breiteren Spektrums an Merkmalen und Merkmalen bei der Untersuchung des Überlebens von Arten während Massenaussterbens. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Anpassung und Innovation möglicherweise eine größere Rolle für den Erfolg von Arten spielen als bisher angenommen.

Quellen:

– Studie veröffentlicht in Nature Ecology & Evolution von Ken Angielczyk: MacArthur-Kurator für Paläomammalogie am Field Museum

– Studie von David Grossnickle, Assistenzprofessor am Oregon Institute of Technology