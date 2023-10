Die Anwendung evolutionärer Prinzipien auf nichtlebende Systeme

Ein Team aus Wissenschaftlern und Philosophen hat vorgeschlagen, dass Darwins Evolutionstheorie, die auf natürlicher Selektion basiert, auch auf nichtlebende Systeme anwendbar sein könnte. Sie legen nahe, dass verschiedene Systeme wie Mineralien, Veränderungen innerhalb von Sternen und Hurrikane aus mehreren Komponenten bestehen, die auf unterschiedliche Weise zusammenwirken können. Einige dieser Konfigurationen bleiben bestehen, andere nicht.

Die Forscher argumentieren, dass das Fortbestehen bestimmter Formen in nicht lebenden Systemen durch Selektionsdruck bestimmt wird, ähnlich dem „Überleben des Stärkeren“ in der Darwinschen Evolutionstheorie. Sie glauben, dass sich dieser Vorschlag sowohl auf statische Systeme wie Mineralien als auch auf dynamische Systeme wie Hurrikane, Sterne und sogar das Leben selbst erstreckt. Vor ihrer Arbeit gab es kein Gesetz, das die im Laufe der Zeit in lebenden und nichtlebenden Systemen beobachtete zunehmende Komplexität erklären könnte.

In ihrer in der Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlichten Studie identifizierten die Forscher drei Selektionszwänge, die auf sich entwickelnde Systeme wirken: Stabilität, Neuheit und die Fähigkeit, grundlegende Prozesse fortzusetzen. Sie schlagen vor, dass die Funktionsinformation eines Systems zunimmt, wenn viele verschiedene Konfigurationen für eine oder mehrere Funktionen ausgewählt werden.

Die Autoren glauben, dass dieses neue Gesetz eine funktionale Perspektive des Kosmos bietet. Es betont wichtige Beziehungen, beispielsweise wie neue Funktionen als Reaktion auf neue Umgebungsmerkmale entstehen können. Dies wirft introspektive Fragen über die Entwicklung unserer eigenen Biosphäre und die Funktionen auf, die wir fördern oder schädigen.

Während einige Experten, wie Prof. Milan Ćirković, diese Arbeit als wertvolle Ergänzung zur Astrobiologie, Systemwissenschaft und Evolutionstheorie betrachten, sind andere, darunter Prof. Martin Rees, skeptisch. Rees argumentiert, dass die Entstehung verschiedener Materialien, Umgebungen und Strukturen in der unbelebten Welt nicht unbedingt ein neues Grundprinzip erfordert, das der darwinistischen Selektion ähnelt.

Quellen:

– Tagungsband der National Academy of Sciences