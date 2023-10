Forscher finden Ähnlichkeiten zwischen schnellen Funkausbrüchen und Erdbeben

By

Forscher der Universität Tokio haben bemerkenswerte Ähnlichkeiten zwischen dem statistischen Verhalten sich wiederholender schneller Radiostöße (Repeating Fast Radio Bursts, FRBs) und Erdbeben entdeckt. FRBs sind intensive Radiowellenausbrüche, die von außerhalb unserer Galaxie stammen und typischerweise einige Millisekunden dauern. Allerdings haben Astronomen auch tausendmal kürzere Ausbrüche beobachtet.

Die von den Astrophysikern Tomonori Totani und Yuya Tsuzuki von der Universität Tokio durchgeführte Studie analysierte einen Datensatz von 7000 Ausbrüchen aus drei sich wiederholenden FRB-Quellen. Die Daten wurden mit Teleskopen wie dem Arecibo-Observatorium in Puerto Rico und dem Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope im Südwesten Chinas gesammelt. Eine der Quellen, FRB20121102A, ist über drei Milliarden Lichtjahre entfernt und war der erste entdeckte FRB-Repeater.

Die Forscher fanden heraus, dass die Ankunftszeiten der Ausbrüche von FRB20121102A einen hohen Grad an Korrelation aufwiesen, wobei viele Ausbrüche innerhalb einer Sekunde eintrafen. Diese Korrelation ließ über längere Zeiträume nach, wobei die Ausbrüche, die mehr als eine Sekunde voneinander entfernt waren, zufällig eintrafen. Das Verhalten ähnelt der Art und Weise, wie Erdbeben nach einem Erdbeben sekundäre Nachbeben hervorrufen, aber nach Ablauf der Nachbebenepisode unvorhersehbar werden.

Darüber hinaus entdeckten die Forscher, dass die Rate der FRB-„Nachbeben“ dem Omori-Utsu-Gesetz folgt, das das Auftreten von Erdbeben-Nachbeben auf der Erde charakterisiert. Sie fanden heraus, dass die Wahrscheinlichkeit, dass jeder Ausbruch ein Nachbeben hervorruft, je nach Quelle bei 10–50 % liegt. Interessanterweise blieb die Wahrscheinlichkeit auch dann konstant, wenn die FRB-Aktivität in einer bestimmten Episode plötzlich anstieg.

Obwohl es einen großen Unterschied zwischen FRBs und Erdbeben gibt – die Energien zeitkorrelierter FRBs sind völlig unkorreliert – führen die Forscher diese Diskrepanz auf den begrenzten dynamischen Bereich der FRB-Daten im Vergleich zu Erdbeben zurück.

Diese Ergebnisse bauen auf früheren Untersuchungen von Astronomen in China aus dem Jahr 2018 auf, die zeigten, dass die Energieverteilung von FRBs mithilfe des Gutenberg-Richter-Erdbebengesetzes beschrieben werden kann.

Die Forschung eröffnet Möglichkeiten für die weitere Erforschung der Eigenschaften der Kernmaterie in Neutronensternen, die Einblicke in den Ursprung von FRBs liefern könnten. Die Studie wurde in den Monthly Notices der Royal Astronomical Society veröffentlicht.

Quellen:

– Forscher der Universität Tokio finden Ähnlichkeiten zwischen schnellen Funkausbrüchen und Erdbeben

– Monatliche Mitteilungen der Royal Astronomical Society