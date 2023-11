Licht: Ein überraschender Katalysator für die Verdunstung und seine möglichen Auswirkungen

Die Verdunstung von flüssigem Wasser, ein gut untersuchter physikalischer Prozess auf der Erde, könnte einen überraschenden Faktor im Spiel haben: Licht selbst. Jüngste Experimente von Forschern des Massachusetts Institute of Technology (MIT) haben Licht auf eine völlig neue Verdunstungsquelle geworfen, die möglicherweise einen größeren transformativen Einfluss auf flüssiges Wasser haben könnte als Wärme allein. Diese Entdeckung stellt das derzeitige Verständnis des Wasserkreislaufs in Frage und eröffnet neue Möglichkeiten für verschiedene wissenschaftliche Bereiche.

Historisch gesehen wurde der Prozess der Wasserverdunstung auf Wärme zurückgeführt. Allerdings haben Inkonsistenzen bei den Verdunstungsraten von Wasser Mathematikern und Wissenschaftlern in den letzten Jahren Rätsel aufgegeben. In einer Studie aus dem Jahr 2022 beobachteten Forscher eine Verdunstungsrate, die die thermische Grenze von flüssigem Wasser um 278 Prozent überstieg.

Die MIT-Forscher standen diesen Ergebnissen zunächst skeptisch gegenüber und machten sich dann auf die Suche nach alternativen Erklärungen. Durch ihre Experimente entdeckten sie, dass Licht ohne Wärme die Verdunstung von flüssigem Wasser induzieren kann. Diese Entdeckung ist besonders faszinierend, da Wasser bekanntermaßen hauptsächlich Wärme und nicht Licht absorbiert. Dies erklärt, warum Sonnenlicht bei klarem Wasser in die Meerestiefen eindringen kann und es uns ermöglicht, den Meeresboden von oben zu sehen.

Die Forscher fanden heraus, dass sie die durch Verdunstung verlorene Wassermenge messen konnten, indem sie farbiges Licht auf ein mit Wasser gefülltes Hydrogelmaterial richteten. Die eingesetzten Lampen waren zwar gegen Wärmeabgabe geschützt, verursachten aber dennoch die Bildung von Kondenswasser auf dem Material.

Angesichts der potenziellen Bedeutung dieser Entdeckung haben die MIT-Forscher dieses Phänomen als „photomolekularen Effekt“ bezeichnet. Wenn Licht ohne Wärme tatsächlich die Verdunstung antreiben kann, hat dies tiefgreifende Auswirkungen auf Bereiche wie die Entsalzung. Die Nutzung dieses Wissens könnte zu deutlich effizienteren und kostengünstigeren Entsalzungsprozessen führen und möglicherweise deren derzeitige Produktivität verdreifachen oder vervierfachen.

FAQ

F: Wie löst Licht Verdunstung aus?

A: Die MIT-Forscher haben herausgefunden, dass Licht allein in Abwesenheit von Wärme die Verdunstung von flüssigem Wasser bewirken kann. Während Wasser in erster Linie Wärmeenergie absorbiert, legt diese Studie nahe, dass es auch Licht absorbieren kann, was einen Verdunstungseffekt auslöst, wenn es bestimmten Lichtwellenlängen ausgesetzt wird.

F: Welche Auswirkungen hat diese Entdeckung?

A: Diese Erkenntnis stellt das traditionelle Verständnis der Wasserverdunstung in Frage und führt zu einer Neubewertung des Wasserkreislaufs. Darüber hinaus bietet es neue Möglichkeiten zur Verbesserung von Entsalzungsprozessen, die diese potenziell deutlich effizienter und kostengünstiger machen könnten.

F: Gibt es laufende Bemühungen, diese Ergebnisse zu validieren?

A: Ja, die MIT-Forscher haben bereits Kooperationen mit anderen Experten eingeleitet, um ihre Ergebnisse zu bestätigen und weiter zu untersuchen. Andere Forschungsteams erwägen ebenfalls Versuche, die Ergebnisse zu reproduzieren, um eine genaue Prüfung und unabhängige Überprüfung dieser bahnbrechenden Entdeckung sicherzustellen.

F: Wie kann sich diese Entdeckung auf die Modellierung des Klimawandels auswirken?

A: Durch die Erweiterung unseres Verständnisses der Verdunstung hat diese Entdeckung das Potenzial, die Modellierung des Klimawandels zu verbessern. Die Ergebnisse könnten zu genaueren Vorhersagen und Bewertungen des Wasserkreislaufs und seiner Auswirkungen auf globale Klimamuster beitragen.

F: Wo kann ich weitere Einzelheiten zu dieser Forschung finden?

A: Die von den MIT-Forschern durchgeführte Studie wurde in den Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) veröffentlicht.