Die Begegnung von Lucy Mission mit Dinkinesh enthüllt überraschendes binäres System

In einer bahnbrechenden ersten Begegnung flog die Lucy-Mission der NASA kürzlich an Dinkinesh vorbei, einem kleinen Weltraumfelsen im Hauptasteroidengürtel. Doch was Wissenschaftler ursprünglich für einen einzelnen Asteroiden hielten, entpuppte sich als Doppelsternsystem, was der Mission eine unerwartete Wendung verlieh.

Keith Noll, Lucy-Projektwissenschaftler vom Goddard Space Flight Center der NASA, zeigte sich begeistert über die Entdeckung und erklärte: „Die Tatsache, dass es zwei sind, macht es noch aufregender.“ Dieses Doppelsternsystem weist Ähnlichkeiten mit dem erdnahen Asteroiden-Doppelsternsystem Didymos und seinem Mondmond Dimorphos auf, die die NASA-Mission „Double Asteroid Redirection Test“ im Jahr 2022 beobachtete. Dennoch gibt es interessante Unterschiede, die Forscher weiter untersuchen werden.

Lucy wurde im Oktober 2021 gestartet und soll trojanische Asteroiden erforschen, Himmelskörper, die den Jupiter umkreisen. Durch die Untersuchung dieser Relikte aus dem frühen Sonnensystem hofft die NASA, Einblicke in die Entstehung und Entwicklung unserer kosmischen Nachbarschaft zu gewinnen.

Obwohl Dinkinesh kein trojanischer Asteroid ist, diente der Vorbeiflug als entscheidender Test für Lucys Terminal-Tracking-System. Das Raumschiff verfolgte den Asteroiden während der Hochgeschwindigkeitsbegegnung erfolgreich autonom und demonstrierte damit die Wirksamkeit des Systems. Tom Kennedy, Missionsführungs- und Navigationsingenieur bei Lockheed Martin, beschrieb die während des Vorbeiflugs aufgenommene Bildserie als „fantastisch“ und betonte, dass das System außergewöhnlich gut funktionierte.

Neben dem Testen des Ortungssystems sammelte Lucy auch wertvolle Daten über Dinkinesh. Erste Schätzungen deuten darauf hin, dass der größere Asteroid an seiner breitesten Stelle etwa 0.5 Meter breit ist, während der kleinere Asteroid etwa 790 Meter breit ist. Allerdings warten Wissenschaftler noch auf weitere Daten, um diese Schätzungen zu verfeinern.

Nach ihrer Begegnung mit Dinkinesh wird Lucy zur Erde zurückkehren, um eine Gravitationsunterstützung zu erhalten, die sie zu ihrem nächsten Ziel, dem Hauptgürtelasteroiden 52246 Donaldjohanson, treiben wird. Dieser bevorstehende Vorbeiflug ist für 2025 geplant und Lucys ultimative Mission umfasst die Erkundung der Jupiter-Trojaner. Das erste Treffen wird für 2027 erwartet.

Die Aufnahme von Dinkinesh in die Zielliste der Mission hat die Gesamtzahl der Asteroiden von sieben auf elf erhöht, was Hal Levison, den Hauptermittler der Mission, in Ehrfurcht versetzt. „Dinkinesh hat seinem Namen wirklich alle Ehre gemacht; Das ist wunderbar“, bemerkte Levison. Die unerwartete Entdeckung eines Binärsystems hat die wissenschaftliche Bedeutung von Lucys Mission erhöht und verspricht weitere spannende Enthüllungen für die Zukunft.

FAQ

Was ist die Lucy-Mission?

Die Lucy-Mission, die im Oktober 2021 von der NASA gestartet wurde, zielt darauf ab, trojanische Asteroiden zu untersuchen, bei denen es sich um Weltraumgesteine ​​handelt, die den Jupiter umkreisen und Überreste des frühen Sonnensystems sind.

Was hat die Begegnung mit Dinkinesh ergeben?

Die Begegnung mit Dinkinesh, von dem zunächst angenommen wurde, dass es sich um einen einzelnen Asteroiden handelte, ergab, dass es sich tatsächlich um ein Doppelsternsystem handelt, das aus zwei einander umkreisenden Asteroiden besteht.

Wie verfolgt Lucy Asteroiden bei Vorbeiflügen?

Lucy nutzt ein Terminal-Tracking-System, das es der Raumsonde ermöglicht, Asteroiden bei Hochgeschwindigkeitsvorbeiflügen, wie beispielsweise der Begegnung mit Dinkinesh, autonom zu verfolgen.

Was wird Lucys nächstes Ziel sein?

Nach der Begegnung mit Dinkinesh wird Lucy zur Erde zurückkehren, um eine Gravitationsunterstützung zu erhalten, die sie zu ihrem nächsten Ziel, dem Hauptgürtelasteroiden 52246 Donaldjohanson, treiben wird.

Wann wird Lucy die Jupiter-Trojaner erreichen?

Nach einer Reihe von Vorbeiflügen und wissenschaftlichen Beobachtungen wird Lucy voraussichtlich im Jahr 2027 die Jupiter-Trojaner erreichen, eine Ansammlung von Asteroiden, die sich die Umlaufbahn des Jupiter teilen.