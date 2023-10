Steht die Erde vor einer Klimawende?

By

Eine aktuelle Studie legt nahe, dass der Anstieg des Methangasspiegels in der Erdatmosphäre in den letzten 17 Jahren ein Zeichen für ein größeres Klimaereignis sein könnte. Dieser Methananstieg erinnert an vergangene „Beendigungsereignisse“, die das Ende von Eiszeiten markieren. Das Erdklima durchläuft Zyklen langer, kalter Eiszeiten, gefolgt von kürzeren, wärmeren Zwischeneiszeitzeiten. Diese Zyklen finden über Tausende von Jahren statt.

Derzeit befinden wir uns in einer interglazialen Phase der Quartären Eiszeit, die vor etwa 2.5 Millionen Jahren begann. Es gibt jedoch Anzeichen dafür, dass eine Änderung im Gange sein könnte. Der Anstieg des Methangehalts seit 2006 ähnelt den Mustern, die zu Beginn früherer Eiszeiten beobachtet wurden.

Methan ist ein starkes Treibhausgas, das Wärme in der Atmosphäre speichern kann. Während der Großteil der Methanemissionen auf menschliche Aktivitäten wie die Nutzung fossiler Brennstoffe und die Landwirtschaft zurückzuführen ist, tragen auch natürliche Quellen wie verrottende Vegetation und auftauender Permafrost dazu bei. Der jüngste Anstieg der Methanemissionen hängt nicht nur mit fossilen Brennstoffen zusammen, sondern wird auch durch den Klimawandel beeinflusst, der wärmere und feuchtere Bedingungen schafft, die die Zersetzung in Feuchtgebieten fördern.

Die Autoren der Studie vermuten, dass das derzeitige Methanwachstum und die Isotopenverschiebung auf eine umfassendere Neuordnung des Klimas und der Biosphäre hinweisen könnten. Obwohl nicht klar ist, wie sich dieses potenziell terminierungsähnliche Ereignis entwickeln wird, ist es unwahrscheinlich, dass es den Beginn einer neuen Eiszeit ankündigt. Stattdessen deutet es auf ein wärmeres Klima und erhebliche Veränderungen in den natürlichen Systemen der Erde hin.

Während die genauen Gründe für den schnellen Methananstieg unbekannt bleiben, betonen Wissenschaftler, wie wichtig es ist, Methan sowohl als Treiber als auch als Indikator des Klimawandels zu verstehen und anzugehen. Die Studie wirft die Frage auf, ob die Erde in eine neue Phase namens „Termination Zero“ eintritt, die eine Temperaturverschiebung in eine noch wärmere Zukunft mit sich bringen würde. Weitere Forschung ist erforderlich, um die Auswirkungen und Konsequenzen des Verhaltens von Methan im Kontext des sich ändernden Klimas der Erde besser zu verstehen.

Quellen: The Conversation, Global Biogeochemical Cycles