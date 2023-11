Enthüllung der Geheimnisse des Erdinneren: Die Rolle des Wassers bei der Kernveränderung

In einer bahnbrechenden Studie haben Wissenschaftler der Arizona State University in Zusammenarbeit mit Forschern der Yonsei University in Südkorea eine erstaunliche Entdeckung über den Erdkern gemacht. Die in Nature Geoscience veröffentlichte Forschung wirft Licht auf die mysteriöse E-Primärschicht und die Rolle von Wasser bei der Veränderung der Zusammensetzung des Planeten.

Seit Jahren rätseln Seismologen über den Ursprung der E-Primärschicht, einer dünnen Region, die sich über einige hundert Kilometer innerhalb des Planeten erstreckt. Dank der sorgfältigen Arbeit dieses internationalen Teams konnte das Rätsel nun endlich gelöst werden.

Ihre Forschung zeigt, dass Wasser von der Erdoberfläche die unglaubliche Fähigkeit besitzt, tief in den Planeten einzudringen und die Kern-Mantel-Grenze etwa 1,800 Meilen unter der Oberfläche zu erreichen. An diesem Punkt findet eine bemerkenswerte chemische Wechselwirkung statt, die die Struktur des Erdkerns grundlegend umstrukturiert.

Durch rigorose Hochdruckexperimente zeigten die Wissenschaftler, dass Wasser aus subduzierten tektonischen Platten, wenn es mit Kernmaterialien interagiert, eine einzigartige Schicht im äußersten Teil des Kerns bildet. Diese Schicht ist besonders reich an Wasserstoff und arm an Silizium, wodurch sich die Zusammensetzung des Kerns in eine filmartige Struktur verwandelt. Bei der Reaktion entstehen auch Quarzkristalle, die aufsteigen und in den Mantel integriert werden.

Seismologen haben in dieser Region seit langem anomale Merkmale wie verringerte seismische Geschwindigkeiten und verringerte Dichte beobachtet. Die veränderte flüssige Metallschicht, die auf die wasserinduzierte chemische Reaktion zurückzuführen ist, stimmt mit diesen Anomalien überein.

Diese bahnbrechende Studie liefert nicht nur eine Erklärung für den Ursprung der E-Primärschicht, sondern bietet auch eine neue Perspektive auf die Rolle von Wasser bei der Veränderung des Erdkerns. Es verdeutlicht den tiefgreifenden Einfluss, den subduziertes Wasser auf die Zusammensetzung des Planeten haben kann, und vertieft unser Verständnis der dynamischen Prozesse, die unter unseren Füßen ablaufen.

FAQ:

F: Was ist die E-Prime-Schicht?

A: Die E-Primärschicht ist eine dünne Region im Erdkern, die sich über mehrere hundert Kilometer erstreckt und deren Ursprung lange Zeit ein Rätsel war.

F: Welche Rolle spielt Wasser bei der Kernveränderung?

A: Wasser von der Erdoberfläche kann tief in den Planeten eindringen und eine chemische Wechselwirkung mit Kernmaterialien auslösen, die zu einer einzigartigen äußeren Kernschicht und dem Aufstieg von Quarzkristallen in den Erdmantel führt.

F: Welche Anomalien haben Seismologen in dieser Region beobachtet?

A: Seismologen haben verringerte seismische Geschwindigkeiten und eine verringerte Dichte in der modifizierten flüssigen Metallschicht beobachtet, die auf die wasserinduzierte chemische Reaktion zurückzuführen ist.