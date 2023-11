Neue Entdeckung enthüllt dynamische Beziehung zwischen dem Oberflächenwasser der Erde und dem tiefen Erdinneren

By

Wissenschaftler aus der ganzen Welt haben eine bahnbrechende Entdeckung gemacht, die unser Verständnis der Beziehung zwischen dem Oberflächenwasser der Erde und ihrem tiefen Inneren in Frage stellt. Durch umfangreiche Forschung haben sie eine transformative Reise aufgedeckt, die stattfindet, wenn Oberflächenwasser in den Planeten eindringt, letztendlich die Zusammensetzung des metallischen flüssigen Kerns verändert und eine bisher unbekannte Schicht bildet.

Diese Entdeckung wirft Licht auf die mysteriöse E-Primärschicht, eine dünne und rätselhafte Zone an der Kern-Mantel-Grenze. Wissenschaftler haben diese Schicht schon seit Jahren identifiziert, doch ihr Ursprung ist bis heute unklar. Unter der Leitung eines Forscherteams der Arizona State University und der Yonsei University in Südkorea zeigt die Studie, dass Oberflächenwasser über Milliarden von Jahren durch die Subduktion tektonischer Platten in das tiefe Erdinnere transportiert wird.

Wenn das Wasser die Kern-Mantel-Grenze erreicht, etwa 1,800 Meilen unter der Oberfläche, kommt es zu einer tiefgreifenden chemischen Reaktion. Diese Wechselwirkung verändert die Struktur des Kerns und führt zur Bildung einer wasserstoffreichen, siliziumarmen Schicht im äußeren Kern. Durch Hochdruckexperimente haben die Forscher herausgefunden, dass das Wasser chemisch mit Kernmaterialien reagiert und dabei Quarzkristalle erzeugt, die sich in den Mantel integrieren. Dieser Prozess führt zur Bildung einer modifizierten flüssigen Metallschicht mit unterschiedlichen Eigenschaften.

Dieses neue Verständnis der Kern-Mantel-Wechselwirkung vertieft nicht nur unser Wissen über die inneren Prozesse der Erde, sondern legt auch einen umfassenderen globalen Wasserkreislauf nahe als bisher angenommen. Der veränderte „Film“ des Kerns hat erhebliche Auswirkungen auf die geochemischen Kreisläufe, die den Oberflächenwasserkreislauf mit dem tiefen Metallkern verbinden.

Diese bahnbrechende Studie wurde mit fortschrittlichen experimentellen Techniken an der Advanced Photon Source des Argonne National Lab und PETRA III des Deutschen Elektronen-Synchrotrons in Deutschland durchgeführt. Durch die Nachbildung der extremen Bedingungen an der Kern-Mantel-Grenze konnten Wissenschaftler diese bisher unbekannte Beziehung zwischen dem Oberflächenwasser der Erde und ihrem tiefen Inneren entschlüsseln.

